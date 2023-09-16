أذربيجان تعترض طائرة بدون طيار أرمينية في المنطقة الحدودية

أعلنت أذربيجان، اليوم السبت، أن جيشها اعترض طائرة أرمينية بدون طيار في المنطقة الحدودية بين الدولتين.

وحسب وكالات أنباء أذربيجانية، حاولت الطائرة بدون طيار التابعة لوحدات القوات المسلحة الأرمينية، والتي انطلقت من اتجاه مستوطنة سلطانباي بمنطقة باشالي، تنفيذ طيران استطلاعي فوق المواقع الدفاعية لوحدات الجيش الأذربيجاني في إحدى المناطق.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان صادر عنها أن المنطقة هي شهبوز في جمهورية ناختشيفان ذاتية الحكم.

وأضافت الوزارة: "تم هبوط المروحية الرباعية التي رصدتها وحدات الدفاع الجوي التابعة للجيش الأذربيجاني وتم تحييدها بوسائل تقنية خاصة".