أرتا سولار يفاجئ الزمالك بالهدف الثاني

سجل أرتا سولار الثاني في شباك الزمالك في المباراة المقامة حالياً على ستاد عزام في دور ال32 من كأس الكونفدرالية.

وأحرز أرتا سولار الثاني في الدقيقة 60.

وسجل أرتا سولار هدف التقدم في بداية الشوط الثاني.

ونجح الزمالك في الإستحواذ على مجريات الشوط الأول بدون خطوره .

أهدر يوسف أوباما هدف محقق داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 36 بعدما مررر الجزيري الكرة له ولكن سددها ضعيفة ويحرم الزمالك من هز الشباك.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - يوسف إبراهيم" أوباما" - محمود عبد الرازق " شيكابالا ".

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري -إبراهيما نداي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي ومصطفى الزناري ومحمد طارق وعمرو السيسي ومحمد أشرف"روقا" وسيد عبد الله "نيمار" و ناصر منسي.