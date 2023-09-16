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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يفتتح مجمع مدارس الجمهورية الجديدة الرسمية بالإسكندرية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفنى، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بتفقد عدد من المشروعات التعليمية بالمحافظة، حيث افتتحا مجمع مدارس الجمهورية الجديدة الرسمية، ومعرض "أهلا مدرستى" بالمحافظة.

جاء ذلك فى إطار متابعة استعدادات العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢.

وقد قام الدكتور رضا حجازى، واللواء محمد الشريف، بافتتاح مجمع مدارس الجمهورية الجديدة الرسمية التابع لإدارة شرق التعليمية، والذي يمتد على مساحة ٤٧٠٠ متر مربع، ويتضمن إجمالى عدد الفصول ٥٦ فصلا دراسيا، لجميع المراحل التعليمية بدءا من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، ويتضمن عدد ٨ فصول لمرحلة رياض الأطفال، وعدد ٢٤ فصلا للمرحلة الابتدائية، وعدد ١٢ فصلا للمرحلة الإعدادية، وعدد ١٢ فصلا للمرحلة الثانوية.

وقد تفقد الوزير والمحافظ قاعات رياض الأطفال وعدد من فصول المدرسة، وقاعة التربية الفنية واستعرضا أيضا أعمال الطلاب الفنية أثناء حضورهم مركز تنمية القدرات الصيفى، وأشاد الوزير بأعمال الطلاب من رسومات، ولوحات، والرسم على المعادن، وحث الوزير الطلاب على الاستمرار فى ممارسة هوايتهم  وتنمية مهاراتهم الفنية.

كما افتتح الوزير ومحافظ الإسكندرية معرض "أهلا مدرستى" بمدرسة الشهيد حسام السيد بهى الثانوية بنات التابعة لإدارة وسط التعليمية، والذي تنظمه مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع المحافظة لتقديم مستلزمات المدارس لأبناء المحافظة بسعر مخفض.

وتفقد الوزير والمحافظ أركان المعرض والذى يتضمن كافة الأدوات والمستلزمات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة الزى المدرسى، والشنط المدرسية، والأدوات المكتبية من كشاكيل وكراسات وأقلام ومساطر وغيرها لخدمة الطلاب وأولياء الأمور بالمحافظة بسعر الجملة.

وفى نفس السياق، تفقد الوزير ومحافظ الإسكندرية الركن الخاص بالمشاركة المجتمعية والذى يقدم الأدوات المدرسية مجانا للطلاب غير القادرين، حيث أثنى الوزير على هذه المبادرة، لمساعدة أبنائنا الطلاب والتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية.

كما تفقد الوزير والمحافظ أعمال الطلاب المصنوعة من الخشب، والأقمشة، والرسومات، والمشغولات اليدوية، والتريكو.

واستعرض الوزير والمحافظ الأعمال الفنية للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، وأشاد الوزير بهذه الأعمال ووجه الوزير بتشجيع هؤلاء الطلاب ودعمهم و تنمية هوايتهم.

وأثنى الوزير أيضا على أعمال الطلاب المشاركين في المعرض وجهودهم، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم لخدمة الطلاب وأولياء الأمور، مشيرا إلى أنه وجه بإقامة المعرض بكافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وعقب ذلك تفقد الوزير والمحافظ أحد قاعات مجموعات الدعم بالمدرسة أثناء تلقى طلاب الصف الأول الثانوى محاضرة لمادة اللغة العربية، وتحاور الوزير مع الطلاب عن كيفية استفادتهم من هذه المجموعات، مؤكدا أنه يتم اختيار أفضل العناصر من المعلمين المتميزين لهذه المجموعات، بجانب شرحهم فى القنوات التعليمية، والمنصات، حرصا على مصلحة الطلاب، وتخفيف الأعباء عن كاهل أسرهم.

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