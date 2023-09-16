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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«العدل» عن زيادة البدل: القيادة السياسية تؤمن بدور الصحافة في النهوض بالمجتمع

صدى البلد

ثمنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ سرعة تطبيق زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، للصحفيين أعضاء النقابة.

وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن قرار الرئيس السيسي بتطبيق زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا؛ يأتي من إيمان القيادة السياسية، بدور الصحافة في النهوض بالمجتمع، وتدعيم أسس الجمهورية الجديدة، التي تهتم بالمواطن أولا.

وأكد «العدل» أن الصحافة، تلعب دورا مهما في تبصير الرأي العام، بالحقائق التي تتم على أرض الواقع، وكذلك تسلط الضوء على الإنجازات التي تقوم بها القيادة السياسية من أجل مصر مستقر وآمنة، ومتقدمة، وهو ما يستحق من أجهزة الدولة الاهتمام بالصحفيين، ورفع المعاناة عنهم، وتوفير آليات العمل في بيئة تتسم بتداول المعلومة، وذلك لمواجهة الشائعات التي تلجأ إليها قوى الشر. 

ودعا «العدل» وسائل الإعلام، إلى المشاركة بقوة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتأكيد على خطط الدولة التى تسير نحو تدعيم أسس جمهورية جديدة، قوامها الأمن والاستقرار ورفاهية المواطنين.

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