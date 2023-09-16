إعلامي شهير يعلق على تأخر الزمالك بهدفين: عمل كل حاجة بالشوط الأول

علّق الإعلامي إبراهيم فايق على تأخر الزمالك بهدفين مقابل لا شيء في مباراة ارتا سولار .

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: " ليه كده؟! مفيش اي مبرر للي بيحصل ده؟! الزمالك كان بيعمل كل حاجة في الشوط الاول؟! تسمح له يدخل الجيم ويسجل هدفين في ربع ساعة".

وسجل أرتا سولار الثاني في شباك الزمالك في المباراة المقامة حالياً على ستاد عزام في دور الـ32 من كأس الكونفدرالية.

وأحرز أرتا سولار الثاني في الدقيقة 60.

وسجل أرتا سولار هدف التقدم في بداية الشوط الثاني.

ونجح الزمالك في الاستحواذ على مجريات الشوط الأول بدون خطورة.

أهدر يوسف أوباما هدفًا محققاً داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 36 بعد ما مرّر الجزيري الكرة له ولكن سدّدها ضعيفة ويحرم الزمالك من هز الشباك.