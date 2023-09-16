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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحفيين: لم ولن نتهاون في مواجهة الكيانات الوهمية للنصب باسم النقابة

صدى البلد

قال الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن النقابة لم ولن تتهاون في مواجهة الكيانات الوهمية التي تُسيء للنقابة، وسوف تتخذ كل الإجراءات القانونية الرادعة بما فيها الجنائية ضد هذه الكيانات وضد من ينصب باسم الصحفيين.

وأضاف أن نقابة الصحفيين، والتي مقرها ٤ عبدالخالق ثروت هي النقابة الوحيدة التي تمثل الصحفيين المصريين، وأن جميع الكيانات الأخرى هي كيانات الوهمية،  مناشدًا  جميع أجهزة الدولة بالتصدي لهذه الكيانات التي تزور الكارنيهات، وتنصب على المواطنين باسم النقابة.


وكان الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم سكريتر عام نقابة الصحفيين، أكد أنه في إطار دور النقابة في مواجهة ظاهرة الكيانات الوهمية والمنتحلين لصفة الصحفيين هو أمر يُسيء  لمهنة الصحافة، ألقت أجهزة الأمن على متهم يقوم بتزوير كارنيهات نقابة الصحفيين.

وأضاف عبدالرحيم، خلال لقائه بمحرري نقابة الصحفيين، أن المتهم قام بالنصب على الصحفيين والاستيلاء منهم ع مبالغ مالية كبيرة وإدارة موقع دون ترخيص، موضحًا أن ذلك جاء ذلك بناءً على بلاغات تقدمت بها نقابة الصحفيين لمدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في شهر أغسطس الماضي تقدم بع نقيب الصحفيين ضد المتهم احمد رامي محمد المقيم بالمنصورة.

 

وقال سكرتير عام نقابة الصحفين إن أجهزة الأمن تحركت على الفور عقب تقديم البلاغ مباشرة وداهمت منزل المتهم، وضبطت بحوزته كميات كبيرة من الكارنيهات المزورة المنسوبة لنقابة الصحفيين، وعدد ٤ اكلاشيهات ومجموعة من العلامات المائية الخاصة بالنقابة ومجموعة من المحررات، وعدد ٤ جهاز كمبيوتر بمشتملاتهم و٢ آلة طباعة ولوح بلاستيكي، وجهاز قطع معدني وسخان حراري وضبط هاتفه المحمول يتضمن كل نشاطه اجرامي.


ولفت عبدالرحيم، إلى أن هناك بعض الضحايا مقيمين في الدول العربية، كما أنه تمكن من تزويز كشوف القيد الموجودة في النقابة، كما حصل على مقابل من أحد الصحايا مقابل توفير شقة وعربية ليه باسم نقابة الصحفيين.

وذكر عبدالرحيم أنه تمت احالة المتهم لنيابة المنصورة ووجهت له تهمة النصب على المواطنين والتزوير في محررات رسمية وإدارة موقع دون ترخيص، موضحًا أنه وفقًا للقانون فإن العقوبة  لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد ٣ ملايين جنيه، والسجن المشدد.

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