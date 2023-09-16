بسبب الراعي|اللي أنا شايفه دا صح؟.. إبراهيم فايق يفتح النار على إدارة الزمالك

علق الإعلامي إبراهيم فايق على أزمة تيشرتات لاعبي نادي الزمالك ، واختلاف التيشرتات عن بعض في ملعب المباراة .

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:"تيشرتات الزمالك.. شوية عليها راعي وشوية من غير.. والاتنين في الملعب لفريق واحد!! هل اللي انا شايفه ده بجد؟! ده الزمالك يا جماعة والله!!!".

وكان قد سجّل أرتا سولار الثاني في شباك الزمالك في المباراة المقامة حالياً على ستاد عزام في دور ال32 من كأس الكونفدرالية.

وأحرز أرتا سولار الثاني في الدقيقة 60.

وسجل أرتا سولار هدف التقدم في بداية الشوط الثاني.

ونجح الزمالك في الإستحواذ على مجريات الشوط الأول بدون خطوره .