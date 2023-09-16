الزمالك يخسر من أرتا سولار بثنائية في الكونفدرالية ويفتتح موسمه بهزيمة مفاجئة

تعرض نادي الزمالك للهزيمة من أرتا سولار بهدفين دون رد على ستاد عزام في دور ال32 من كأس الكونفدرالية في مباراة الذهاب.

وسجل أرتا سولار هدف التقدم في بداية الشوط الثاني بأقدام جابريل دادزي

وأحرز أرتا سولار الثاني في الدقيقة 60 من تسديدة قوية بأقدام دواليه محمود البيه

ونجح الزمالك في الإستحواذ على مجريات الشوط الأول بدون خطوره .

أهدر يوسف أوباما هدف محقق داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 36 بعدما مررر الجزيري الكرة له ولكن سددها ضعيفة ويحرم الزمالك من هز الشباك.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - يوسف إبراهيم" أوباما" - محمود عبد الرازق " شيكابالا ".

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري -إبراهيما نداي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي ومصطفى الزناري ومحمد طارق وعمرو السيسي ومحمد أشرف"روقا" وسيد عبد الله "نيمار" و ناصر منسي.