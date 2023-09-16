أشرف عطية: أسوان تضم 12 مزارًا سياحيًّا وأربعة متاحف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للواء اشوف عطية محافظ اسوان بشان السياحة في المحافظة.

وتحدث محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، عن السياحة في المحافظة، حيث أكد أن أسوان من أفضل المشاتي في العالم، وتتميز بتنوع أنماط وأنشطة السياحة المختلفة، بما في ذلك السياحة الثقافية والتراثية والتاريخية والعلاجية ومراقبة الطيور البرية.

وأشار المحافظ إلى أن أسوان تضم 12 مزارًا سياحيًّا وأربعة متاحف، فضلا عن استمرار السياحة طوال العام خلال هذا الموسم بكثافات مختلفة، حيث كان المعتاد في السابق هو ازدهار السياحة خلال الشتاء فقط.



وأرجع المحافظ ذلك إلى تكامل كافة جهود الدولة والتنسيق مع سفراء الدول التي يأتي منها السائحون.

https://fb.watch/n5uQCTBKqr/?mibextid=v7YzmG