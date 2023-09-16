وزير التعليم يقرر تدريس المشروعات القومية للطلاب في المدارس

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بضرورة تركيز المعلمين على قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب في العام الدراسي الجديد.

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تدريس المشروعات القومية للطلاب في المدارس ، ليدركوا حجم الإنجازات على أرض الواقع وليكونوا فخورين ببلادهم.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة تناول هذه الإنجازات في موضوعات التعبير والإذاعة المدرسية، وكذا التوسع في اشتراك الطلاب فى ريادة الأعمال وأن تصبح مادة أنشطة أساسية فى كل المواد الدراسية لصقل الطالب بمهارات يدوية وعملية.

وكان قد قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفنى، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بتفقد عدد من المشروعات التعليمية بالمحافظة، حيث افتتحا مجمع مدارس الجمهورية الجديدة الرسمية، ومعرض "أهلا مدرستى" بالمحافظة.

جاء ذلك فى إطار متابعة استعدادات العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢.

وتمتد مساحة مجمع مدارس الجمهورية الجديدة الرسمية التابع لإدارة شرق التعليمية، لـ ٤٧٠٠ متر مربع، ويتضمن إجمالى ٥٦ فصلا دراسيا، لجميع المراحل التعليمية بدءا من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، ويتضمن 8 فصول لمرحلة رياض الأطفال، و٢٤ فصلا للمرحلة الابتدائية، و١٢ فصلا للمرحلة الإعدادية، و١٢ فصلا للمرحلة الثانوية.