عشوائية اللاعبين وغيبوبة الجهاز الفني.. تعليق مثير من إعلامي على هزيمة الزمالك

علّق الإعلامي اسلام صادق علي هزيمة الزمالك اليوم امام ارتا سولار في بطولة الكونفدرالية.

وكتب صادق من خلال حسابه على فيس بوك :" أرتا سولار يهزم الزمالك بثنائية فى بداية مشوار الكونفيدرالية وسط عشوائية من اللاعبين وغيبوبة من الجهاز الفني".



وتعرض نادي الزمالك للهزيمة من أرتا سولار بهدفين دون رد على ستاد عزام في دور الـ32 من كأس الكونفيدرالية في مباراة الذهاب.

وسجل أرتا سولار هدف التقدم في بداية الشوط الثاني بأقدام جابريل دادزي

وأحرز أرتا سولار الثاني في الدقيقة 60 من تسديدة قوية بأقدام دواليه محمود البيه.