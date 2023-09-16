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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا تقصف شمال العراق بغارات جوية واستهداف 31 موقعا لـ بي كا كا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تدمير 31 هدفا عائدا لتنظيم "بي كا كا" في غارات جوية شمالي العراق، وقالت الوزارة في بيان، السبت، إن "القوات المسلحة التركية نقذت عمليات جوية يومي 13 و15 سبتمبر على مواقع الإرهابيين في منطقة غارا، بموجب حق الدفاع المشروع الناجم عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك بحسب ما جاء بنص البيان.

وتابع أنه "تم خلال العمليات تدمير 31 هدفا بينها مغارات وملاجئ وأوكار ومستودعات مستخدمة من قبل التنظيم الإرهابي الانفصالي، ويعتقد أن إرهابيين قياديين كانوا يتواجدون فيها"، وأكد أنه "تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئية، خلال الغارات".

 

يُذكر أن منظمة "بي كا كا"، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلا له، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.

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