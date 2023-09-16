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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام بأسوان تتابع مشروع التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث

التدريب العملى بأسوان
التدريب العملى بأسوان

من أجل الإعداد والتنظيم الجيد لتنفيذ مشروع التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث ، كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام بمتابعة الموقف التنظيمى بموقع الإصطفاف ، وأيضاً بمعسكر الإيواء بمدينة أسوان الجديدة ، وتوزيع المهام والتكليفات ، والتجهيزات المختلفة وذلك فى حضور المقدم وليد جمال مساعد المستشار العسكرى للمحافظة ، بالإضافة إلى مديرى الإدارات والمديريات الخدمية

وسبق ذلك عقد إجتماع تنسيقى برئاسة السكرتير العام ، والذى أكدت فيه على أن محافظ أسوان يتابع بشكل لحظى كافة الإستعدادات وجاهزية جميع الجهات وتكاتفها للظهور بالشكل المشرف والراقى الذى يليق بعروس المشاتى فى العرض النهائى أثناء تنفيذ التدريب العملى. 

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التدريب العملى 

وأشارت بأن الهدف الأساسى من هذا التدريب هو الإطمئنان على جودة وكفاءة المعدات والكوادر البشرية المدربة للتعامل السريع مع أى تداعيات وسبل المواجهة والإستفادة من الدروس السابقة ، ولاسيما فى ظل التغيرات المناخية المختلفة الحالية .

 

 

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