معسكر للعمل التطوعي بمركز شباب باريس في الوادي الجديد

أكد بهاء شوقى، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، أنه تم تنفيذ معسكر عمل تطوعي مجتمعي بمركز شباب باريس، بإشراف إدارة التنمية الشبابية، ضمن الخطة الصيفية من أندية الفتاة والتطوع.

وقال إن إقامة المعسكرات تهدف إلى الحفاظ على البيئة من خلال أنشطة تنظيف الشواطئ ورفع القمامة وتدوير المخلفات، وتمهيد التربة لزراعة الأشجار وزراعة المسطحات الخضراء، وكذلك أعمال الدهانات وتوفير أدوات الإنارة البسيطة، وتوجيه طاقات النشء والشباب الفكرية والعلمية والفنية للإسهام في خدمة المجتمع ونشر ثقافة التطوع وغرس منظومة القيم التطوعية للشباب المصري، واستثمار طاقات الشباب بصورة إيجابية في مشروعات تعود بالنفع على مجتمعهم وتدعم القيم الوطنية في نفوسهم، إلى جانب تدعيم قيم التطوع في نفوس الشباب، ورفع المستوى الثقافي للشباب.

في سياق متصل، أعلن شوقي تنفيذ تدريبات على استخدام الأشغال الفنية بمركز شباب أبوهريرة بقطاع الفرافرة، شملت تدريب الطلائع على الأشغال الفنية باستخدام خامات البيئة لعمل أشكال فنية وديكورات ضمن خطة أنشطة مبادرة صيف شبابنا.