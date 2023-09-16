غيابهما مؤثر جدا.. تعليق مثير من مجدي عبد الغني بعد هزيمة الزمالك

علق مجدي عيد الغني عضو اتحاد الكرة السابق على هزيمة الزمالك اليوم أمام فريق أرتا سولا، في بطولة كأس الكونفدرالية.

ونشر مجدي عبد الغني، صورة لكل من أحمد فتوح وأحمد سيد “زيزو”، عبر حسابه الشخصي على تطبيق “إكس”، وعلق عليها: "غيابهما مؤثر جدا جدا جدا على الزمالك!!".

وسبق أن كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن صعوبة لحاق الثنائي أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بمباراة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية.

وأوضح المصدر، أن الإصابة، ستبعد الثنائي عن رحلة الفريق إلى تنزانيا؛ بعدما تعرض أحمد فتوح لإصابة في عضلات البطن، وأحمد سيد "زيزو" لإصابة بكدمة في القدم.