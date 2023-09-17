أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤالا ورد اليها مضمونة:"ما حكم الشرع في صلاة الفرض دون السنن ونحن في العمل؟”.

لترد دار الإفتاء موضحة:" إن صلاة الفرض هي الواجبة والسنن هي الزائدة يعنى لو قام بها الإنسان فله الأجر والثواب، ولو لم يقم بها فلا شيء عليه.

وأشارت دار الإفتاء، الى أنه عند الانشغال في العمل نؤدي الفرائض ونكمل عملنا، وعندما نكون فى وقت فراغ أو في البيت و ما شابه ذلك، فنكثر من النوافل ونحافظ عليها.

حكم صلاة الفرائض وترك السنن

لا أصلي السنن فهل يؤثر ذلك في ثواب صلاة الفرض .. سؤال ورد للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار: هذه الصلاة محسوبة ولا مشكلة في ذلك. ولكن يوجد ثواب كبير يضيع من الشخص الذي لا يصلي السنن وهذا لأن السنن مهمة والسنن التابعة للفرائض هي ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر واثنتان بعده. واثنتان بعد المغرب. واثنتان بعد العشاء. وقيل أربع قبل العصر مع الوتر وقد ورد عنْ أُمِّ المؤمِنِينَ أُمِّ حبِيبَةَ رَمْلةَ بِنتِ أَبي سُفيانَ رضيَ اللَّه عَنهما. قَالتْ: سَمِعْتُ رسولَ اللَّه صلي الله عليه وسلم يقولُ: مَا مِنْ عبْدي مُسْلِم يُصَلِّي للَّهِ تَعَالي كُلَّ يَوْمي اثِنْتَيْ عشْرةَ رَكْعَةً تَطوعًا غَيْرَ الفرِيضَةِ. إِلاَّ بَنَي اللَّه لهُ بَيْتًا في الجَنَّةِ. أَوْ: إِلاَّ بُنِي لَهُ بيتى فِي الجنَّةِ.

وأضاف: لا يوجد وزر علي الشخص الذي لا يصلي السنن لأن تركها لا وزر فيه ولكن لا يبني لهذا الشخص بيت في الجنة ومن الممكن أن يحصل خلل في الصلوات المفروضة من غير ما يدري الإنسان. فتأتي السنن لجبر الخلل والنقص فيها علي أن السنن لا تقوم مقام الفرض كله أي أنه لا يجوز للإنسان أن يترك فرضا ويصلي السنن ويقول إن السنن تجبر خللاً.