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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القومي للأجور: من يحصل على مرتب 4000 جنيه يسدد ضرائب عن 500 فقط

أموال
أموال

علق مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، على قرارات الرئيس السيسي اليوم على رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة علاوة غلاء المعيشة.

 

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وقال مجدي البدوي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، :" قرارات الرئيس السيسي آتت في التوقيت المناسب خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن، وقرارات الرئيس السيسي أثلجت صدور المصريين ".

 

 وأضاف مجدي البدوي: "قطاع كبير من المصريين يستفيد من قرارات الرئيس السيسي،  والمستفيدين من تكافل وكرامة والمعاشات 16 مليون أسرة".

 

وتابع مجدي البدوي: "الرئيس رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه كما تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه".

 

وأكمل مجدي البدوي: "من يحصل على 4000 جنيه يسدد ضرائب عن 500 جنيه فقط وباقي الـ  4000 جنيه لن يسدد المواطن عليهم ضرائب".

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