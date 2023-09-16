استعدادا للعام الجديد | افتتاح 21 مدرسة بالدقهلية

كلف" الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية" ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والمهندس هشام عطيه مدير فرع هيئة الابنية التعليمية بالدقهلية بمتابعة انهاء الاستعدادات والاجراءات اللازمة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023/2024 بمدارس محافظة الدقهلية..



و قال "مختار" انه تم افتتاح 21 مدرسة جديدة بشرق وغرب المنصورة واجا والسنبلاوين والمنزلة وميت غمر وشربين بتكلفه قدرها 212 مليون جنيه وذلك تعزيزا للخدمة التعليمية بالمراحل المختلفة والقضاء علي الكثافة بالفصول لضمان سير العملية التعليمية علي اكمل وجه..



واضاف "مختار"انه تم الانتهاء من صيانة عدد 28 مدرسة صيانة شاملة بتكلفة 44 مليون جنيه بنسبة انجاز بلغت 95 %، كما تم طرح واسناد عدد 93 عملية صيانة للمدارس تم الانتهاء من عدد 87 مدرسة بنسبة 95% بإجمالي 105 مليون جنيه، وجاري ايضا تنفيذ أعمال الصيانة لعدد 89 مدرسة تعليم عام وفني بتكلفة اجمالية 118 مليون جنيه.



واشار مختار ان هناك 3875 مدرسة جاهزة لاستقبال 1 مليون و600 الف طالبه وطالبه بجميع مراحل التعليم علي مستوي المحافظة..



وفي ذات السياق قال "مختار" انه تم اعتماد مبلغ 78.7 مليون جنيه للتغذية المدرسية هذا العـــــــام لضمان صحة وبنية جسمانية سليمة لأبنائنا الطلاب بجميع مراحل التعليم..



كما اضاف" مختار"انه جار العمل على تطوير وصيانة شاملة لعدد 2 إدارة تعليمية ومبنى ديوان مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، واشار انه جاري كذلك صيانة وتجديد واحلال حمام السباحة بشارع الجلاء تمويل صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لممارسة السياحة الطلاب وإقامة بطولات ومسابقات المدارس..



و قال وكيل وزارة التربية والتعليم انه تم عمل مسح شامل لجميع مدارس التعليم الابتدائي على مستوى المديرية وذلك للتأكد من أعمال الصيانة البسيطة والنظافة العامة ، ودهان السبورات وإصلاح الأثاث ومتابعة وصول الكتب من المخازن والتأكد من نظافة الخزانات والتأكيد على استيعاب جميع التلاميذ الملزمين للعام الدراسي مشيرا انه تم استلام الكتب المدرسية من مطابع الوزارة بنسبة 100% وتم توزيعها على الإدارات التعليمية و المدارس، وتم القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي الجديد بمجموع ( 237 ) درجة وذلك بعد موافقة(السيد محافظ الإقليم) لتحقيق القوة الاستيعابية للكثافة المقررة وتلبية لرغبة أولياء الأمور وحرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب،مضيفا انه تم تكليف السادة مديري العموم بمديرية التربية والتعليم للمرور المكثف بلجان المتابعة وذلك للوقوف على مدي جاهزية المدارس واستعدادها التام لاستقبال أبنائنا الطلاب بالعام الدراسي الجديد، والتأكيد على الانتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة بجميع المدارس و جاهزية المدارس الثانوية، والتأكد من تزويدها بالشبكات اللاسلكية والسلكية والالتزام بالخريطة الزمنية في خطة توزيع المناهج، ومواعيد عقد الامتحانات، وعدم عقد أي امتحانات في الأيام التالية للأعياد الخاصة بالإخوة المسيحيين وتفعيل لجنة الأزمات والكوارث لضمان استمرارية المؤسسة في تنفيذ أعمالها بكفاءة وفعالية ووجودها في انعقاد دائم لتلقي اي اخطار والتعامل الفوري معها، والتأكيد على تنفيذ لائحة الانضباط المدرسي وحظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب وتعزيز التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة للوقوف على اهم الاستعدادات الصحية الواجب توافرها من بداية العام الدراسي وتنفيذ خطط الوقاية والتعامل مع الامراض المعدية والشروط الواجب توافرها لحماية الطلاب وتوزيع تعليمات مديرية الصحة على جميع الادارات والمدارس ومتابعة تنفيذها بالمدارس لنشر الوعى الوقائي بتعليق الملصقات الاعلامية التي تحث على الوعى الوقائي من الامراض.

