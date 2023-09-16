عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مخاوف من تكرار كارثة درنة الليبية في سد الموصل بالعراق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف تقرير نشرته شبكة "ناشيونال جيوغرافيك" الأمريكية، عن وجود مخاوف من تكرار كارثة مدينة درنة الليبية في العراق، وتطرق التقرير إلى التداعيات التي يمكن أن يخلفها انهيار سد الموصل في شمالي العراق سواء من ناحية الخسائر البشرية.

 

ويعتبر سد الموصل أكبر خزانات العراق المائية، لكنه مبني على أساسات من الجص ويتطلب حقنا منتظما للإسمنت لملء التشققات في هيكله، وقد ناقش التقرير التداعيات التي يمكن أن يخلفها انهيار سد الموصل في شمالي العراق سواء من ناحية الخسائر البشرية وكذلك تلك المتعلقة بالمواقع الأثرية التي تنتشر على جانبي نهر دجلة، حيث يقع السد.

 

ويعد سد الموصل أكبر خزانات العراق المائية، لكنه مبني على أساسات من الجص ويتطلب حقنا منتظما للإسمنت لملء التشققات في هيكله، وفي 2016 حذرت السفارة الأميركية في بغداد مواطنيها وطلبت منهم الاستعداد لمغادرة البلاد في حال وقوع ما وصفته بالكارثة إذا انهار السد.

 

وجاء التحذير بعد عامين من سيطرة تنظيم داعش على الموصل وأجزاء أخرى من العراق مما عرقل إجراء عمليات الصيانة على السد، وفي السنوات التي تلت هذا التحذير، ساعدت الحكومة الإيطالية في إصلاح سد الموصل، وتواصل تقديم المساعدة للحكومة العراقية للحفاظ على بنية السد، ومع ذلك تقول الشبكة إن الكثير من الخبراء يعتقدون أن التهديد بانهياره لا يزال قائما، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة الحرة الأمريكية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منح وعلاوات وإعفاء ضريبي| 8 هدايا من الرئيس السيسي للشعب المصري.. وبشرى للمعاشات ومحدودي الدخل

لو موظف حكومي أو خاص.. اعرف مرتبك هيزيد كام.. مفاجأة من القومي للأجور

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

4000 جنيه لهذه الفئات.. السيسي يقرر زيادة المرتبات والمعاشات.. اعرف هتقبض كام

زيادة جديدة لأصحاب المعاشات| التأمينات تعلن قيمة الزيادات خلال ساعات

600 جنيه علاوة غلاء المعيشة.. شروط وموعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة

زيادة المعاشات والأجور وبدل الصحفيين.. السيسي يصدر 8 قرارات تسعد المصريين

بعد ضياع لقب السوبر الأفريقي.. خبر سار لجماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

تركيا تقصف شمال العراق بغارات جوية واستهداف 31 موقعا لـ بي كا كا

بعد دمار الفيضانات.. ليبيا تعلن إعادة 90% من محطات الكهرباء بشرق البلاد

كارثة الأوبئة تهدد ليبيا بعد إعصار دانيال المدمر

تبرعات صندوق زلزال الجمعة الأليمة بالمغرب تتخطى الـ6 مليار درهم

سكر الجزائر يصل إلى الأراضي التونسية ضمن صفقة "طن كل يوم"

بقيمة 20 مليون دولار.. بيرو والولايات المتحدة تبرمان اتفاقيات لاستعادة وحماية غابات الأمازون

هروب مجرم من سجن بنسلفانيا ومكافأة 20 ألف دولار لمن يرشد عنه

الأمم المتحدة لـ شعب المغرب: نحن بجانبكم ونسعى جاهدين لدعمكم

ترشيحاتنا

بعد قرارات الرئيس اليوم.. عزة مصطفى: نبض الشارع واصل للقيادة السياسية

أثار غضب المصريين.. ماذا قصدَ المجبري من الاحتفال على طريقة محمد صلاح؟

حزب التجمع: قرارات السيسي جاءت لتخفيف معاناة المواطن المصري

أحمد حسن يعلن نبأ صادمًا عن رمضان صبحي

إصابة خمسة أشخاص في قصف روسي على مدينة خاركيف

ضياء رشوان: الحوار الوطني جزء من تنمية سياسية تحدث عنها الرئيس السيسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ازاي تصحي ابنك بدري للمدرسة.. حيل تخلصك من مأساة كل يوم

أسباب الصداع النصفي وأعراضه والوقاية منه

تحذير للرجال .. اذهب للطبيب فورا عند ظهور هذه الأعراض| تدمر الخصوبة

نشرة المرأة والصحة| 10 نصائح اتبعها عند تناول حلاوة المولد.. أكثر 5 أبراج غير رومانسية

فيديو

فوق سطوح بيتها.. فنانة مصرية تحتفل بزفافها على الطريقة القديمة

قرار عاجل من التموين وبشرى لأصحاب البطاقات

6 إجراءات من التعليم تخص العام الدراسي الجديد

ابتعد عن 1900 جنيه.. أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

اﻟﻤﺰﻳﺪ