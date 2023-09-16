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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

20 فيلمًا تتنافس على جوائز الأعمال القصيرة في مهرجان الغردقة لسينما الشباب

صدى البلد

يشهد مهرجان الغردقة لسينما الشباب منافسة بين 20 فيلما على جوائز مسابقة الأعمال القصير، وذلك خلال دورته الأولى، والتي تقام برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي في الفترة من 21 الى 26 سبتمبر الجاري.
وقال الناقد السينمائي محمد سيد عبد الرحيم، المدير الفني للمهرجان، إن القائمة تضم 9 أفلام أجنبية، وهي "صبيّان" من اليابان، و"الدراجة الثابتة" أنجلترا، و"لغة الخيال"  سويسرا، و"آنا مورفوس" البرتغال، و"أضواء" سلوفاكيا، و"بيون بافيليون" الصين، و"لا تنسى الشمبانيا" البرازيل، و"القناع المكسور" نيجيريا، و"الحياة الأخرة"  تنزانيا.
وأشار إلى مشاركة  11 فيلما من الدول العربية، وهي "إبرة وخيط" من السودان، و"فوتوغراف" سوريا، و"العالم رائع" الكويت، و"عبد" الأردن، و"فتى الجمبري" اليمن، و"جالينا الموصل" العراق، و"المنيور" من سلطنة عمان، بينما يشارك فيلمان من السعودية هما "كبريت"، و"تجربة اداء"، وكذلك فيلمان من مصر هما  "رسالة من مجهول"، و"ما يحدث في حياة نادين".
وأضاف محمد سيد عبد الرحيم أن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة تشكلت برئاسة المخرج والكاتب والممثل الروسي رومان دوروفيڤ، وتضم في عضويتها كلا من  الفنان صبري فواز من مصر، المخرج والممثل السعودي عمر الجاسر، الأمين العام لاتحاد الفنانين العرب بالسعودية.  
يذكر ان مهرجان الغردقة لسينما الشباب تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والقصيرة، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد والأكاديميات السينمائية المتخصصة، ويمنح جائزة خاصة تحت عنوان الجائزة الخضراء لأفضل فيلم يدعم فكرة الحفاظ علي البيئة .
يقام المهرجان برعاية من وزاراة الثقافة المصرية ووزارة السياحة والآثار ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر ومجموعة صن رايز وإير كايرو وترافلوكس ترافل وساند سيتى وبلو وافز وماجيك فارما.

الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي الفنان صبري فواز السينمائي السيناريست محمد الباسوسي مهرجان الغردقة لسينما الشباب

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