استعدادًا للموسم الجديد.. 17 لاعبًا بقائمة «سلة الزمالك»

استقر أحمد مرعي المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على قائمة الفارس الأبيض التي سيخوض بها منافسات الموسم الجديد.

وضمت قائمة الزمالك 17 لاعبًا منهم 13 لاعبًا فوق السن و4 لاعبين تحت السن.



وجاءت قائمة "سلة الزمالك" كالتالي:-

وليد عبدالجواد وياسين ياسر عبدالوهاب وعلي أحمد وعمرو هشام وأحمد عزب ومعاذ أيمن وادهم اليدا وأحمد ياسر عبدالوهاب وخالد عبدالناصر وحازم المشد وأحمد إسماعيل وعلي حجازي ومحمد إبراهيم عبدة.

وتحت السن كل من، زياد أيمن وفهمي زيدان وعصام بنها ومحمد حرفوش.

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من، أحمد مرعى مديرًا فنيًا، وياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين، مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.