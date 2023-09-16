عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إنجى على تخطف الأنظار بفستان ارتدته روجينا

صدى البلد

شاركت الفنانة انجى على  ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام خلال حضورها حفل دار مجوهرات أقيم في منطقةالأهرامات، وأطلت بفستان أخضر لامع سبقتها الفنانة روجينا في ارتدائه.

وظهرت إنجى على باطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستانا اخضر لامع . 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وتتميز انجى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتينمميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد انجى ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالاتالكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة عليكتفيها
 

على جانب آخر، كان آخر أعمال إنجي المقدم فيلم "كاملة"، وتدور أحداثه حول طبيبة نفسية تدعي "كاملة"، تعاني من نظرة المجتمع لها،نظرا لعدم زواجها بعد تجاوزها سن الأربعين، حيث تتشابه ظروفها مع مريضة لديها تدعى "أسماء"، التي تعاني من نظرة المجتمع لهابسبب ظروف معينة، لتتوالى الأحداث بينهما.

IMG_1486
IMG_1486
IMG_1485
IMG_1485
IMG_1484
IMG_1484
IMG_1483
IMG_1483
IMG_1482
IMG_1482
اخضر لامع الفنانة روجينا فستان اخضر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو موظف حكومي أو خاص|اعرف مرتبك هيزيد كام ومفاجأة من القومي للأجور

منح وعلاوات وإعفاء ضريبي| 8 هدايا من الرئيس السيسي للشعب المصري.. وبشرى للمعاشات ومحدودي الدخل

زيادة جديدة لأصحاب المعاشات| التأمينات تعلن قيمة الزيادات خلال ساعات

قرار عاجل بشأن أول يوم دراسة في جميع مدارس الجمهورية

4000 جنيه لهذه الفئات.. السيسي يقرر زيادة المرتبات والمعاشات.. اعرف هتقبض كام

لأول مرة في تاريخه| رقم سلبي غير مسبوق لـ الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة

600 جنيه علاوة غلاء المعيشة.. شروط وموعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة

بعد ضياع لقب السوبر الأفريقي.. خبر سار لجماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

أسباب الصداع النصفي وأعراضه والوقاية منه

طريقة عمل الفولية فى المنزل مثل الجاهزة

تعرف على فوائد العسل الأسود قبل النوم

بملابس ملفتة.. ميريهان حسين تبرز جمالها في جلسة تصوير على البحر

طريقة عمل فريك بالدجاج

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الشمر المغلي؟

ماذا يفعل الجزر للحامل والطفل؟

6 وصفات لعلاج الكوليسترول والدهون الثلاثية بشكل طبيعي

ترشيحاتنا

نورت الصعيد ياريس.. أحمد موسى: أهالينا في بني سويف استقبلوا السيسي بحفاوة

أحمد موسى: الرئيس السيسي أعاد الحياة للقرى بعد تنفيذ مشروعات حياة كريمة

الفرح في أمريكا.. محمود حجازي يكشف موعد ومكان حفل زفافه| خاص

نقيب الصحفيين : قرار الرئيس بزيادة بدل التكنولوجيا يخفف أعباءنا الاقتصادية.. فيديو

محمود حجازي يحتفل بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

ارتفاع عدد حالات التسمم في درنة.. السلطات الليبية تحذر السكان من القادم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنجى على تخطف الأنظار بفستان ارتدته روجينا

استعدادا للمدارس .. طريقة عمل اللانشون بدون لحوم

بأسهل الخطوات .. تعرف على طريقة عمل ماربل كيك

ميريهان حسين تظهر بإطلالة أنيقة على البحر| صور

فيديو

تقلبات عنيفة.. موقف مصر من اقتراب عاصفة التنين المدمرة

فوق سطوح بيتها.. فنانة مصرية تحتفل بزفافها على الطريقة القديمة

قرار عاجل من التموين وبشرى لأصحاب البطاقات

6 إجراءات من التعليم تخص العام الدراسي الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

اﻟﻤﺰﻳﺪ