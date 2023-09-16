إنجى على تخطف الأنظار بفستان ارتدته روجينا

شاركت الفنانة انجى على ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام خلال حضورها حفل دار مجوهرات أقيم في منطقةالأهرامات، وأطلت بفستان أخضر لامع سبقتها الفنانة روجينا في ارتدائه.

وظهرت إنجى على باطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستانا اخضر لامع .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وتتميز انجى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتينمميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد انجى ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالاتالكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة عليكتفيها



على جانب آخر، كان آخر أعمال إنجي المقدم فيلم "كاملة"، وتدور أحداثه حول طبيبة نفسية تدعي "كاملة"، تعاني من نظرة المجتمع لها،نظرا لعدم زواجها بعد تجاوزها سن الأربعين، حيث تتشابه ظروفها مع مريضة لديها تدعى "أسماء"، التي تعاني من نظرة المجتمع لهابسبب ظروف معينة، لتتوالى الأحداث بينهما.

IMG_1486

IMG_1485

IMG_1484

IMG_1483