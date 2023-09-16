فيديو مثير للغرائز لمرشحة برلمانية أمريكية يشعل معركة حاسمة في الكونجرس

أدى نشر مقطع فيديو جنسي لامرأة مرشحة لمقعد في مجلس النواب الأمريكي بولاية فرجينيا، إلى جدل واسع حول أحقية الأغلبية للسباق في المجلس التشريعي بالولاية.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الاثنين أن سوزانا جيبسون وزوجها بثا فيديو مباشرا لهما وهما يؤديان أفعالا جنسية على موقع تشاتوربات وطلبا من المشاهدين أن يدفعوا لهما أموالا.

واكتسبت جيبسون، وهي ممرضة وأم لطفلين، قوة جذب كمرشحة بسبب دعمها حقوق الإجهاض في المنطقة التنافسية خارج ريتشموند.

ويمثل المقعد إحدى المناطق الأكثر تنافسية في الكومنولث.

ولا أحد يمثل المنطقة حاليًا، والتي أعيد رسمها في عام 2022.

وقد صوتت المنطقة للحزب الديمقراطي بما يزيد قليلاً عن نقطة واحدة في سباق مجلس النواب الأمريكي العام الماضي.

ونتيجة لذلك، فإن المقعد لديه القدرة على أن يلعب دوراً حاسماً في تحديد الحزب الذي سيسيطر على المجلس بعد انتخابات نوفمبر.

ويتمتع الجمهوريون بأغلبية أربعة مقاعد في مجلس المندوبين.

وقال بوب هولسوورث، المحلل السياسي المخضرم في فرجينيا: «بالنسبة للديمقراطيين، كان هذا مقعدًا مهمًا للغاية».

واضاف “ليس من المستبعد أن يتمكنوا من الوصول إلى 50-50 أو 51 بدون ذلك، ولكن السؤال حول ماذا يفعلون الآن هو في الواقع في الهواء”

وأشار بعض الاستراتيجيين الديمقراطيين إلى أن الفضيحة لن تؤدي في نهاية المطاف إلى إحداث هذا الفارق.

ويقولون إن الناخبين سيهتمون بوعد جيبسون بالدفاع عن حقوق الإجهاض أكثر من اهتمامهم بالفيديو الجنسي الصريح.

وقال جاريد ليوبولد، الخبير الاستراتيجي الديمقراطي في فرجينيا: 'إننا في القرن الحادي والعشرين، والناخبون لا يهتمون كثيراً بما يحدث بين البالغين المتراضيين'.

واضاف 'في الأساس، هناك خيار في تلك المنطقة وفي كل منطقة أخرى تقريبًا بين الديمقراطي الذي يدعم الحرية الإنجابية والجمهوري الذي لا يدعمها'.