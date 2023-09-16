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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فخرى الفقى : 30 مليون مواطن يستفيدون من قرارات الرئيس بزيادة المرتبات

فخري الفقي
فخري الفقي

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والخبير الاقتصادى إن الموازنة الخاصة بالجهاز الإداري للدولة، تضم 5 ملايين موظف، ويضاف إليهم مليون موظف يعملون فى قطاع الأعمال، بـ 55 هيئة اقتصادية أهمها الهيئة العامة للبترول وقناة السويس .

وأضاف فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" أن قرارت الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأخيرة بشأن المرتبات تفيد 6 ملايين موظف، وهذا يعنى أن القرار يفيد 30 مليون مواطن، لأن كل موظف يعول أسرة.

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أوضح أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت نوعا من التحول في زيادة المرتبات لصالح المواطنين من موظفي الدولي، بعدما فاقت نسبة زيادة المرتبات نسبة معدل التضخم.

ولفت إلى أنه قبل 3 سنوات كان معدل التضخم يفوق الزيادة التي تحدث في الأجور، حتى حدث العكس بإقرار زيادة 13% تفوق كثيرًا متوسط نسبة التضخم الذي يقدر بـ 6%.

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