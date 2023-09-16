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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المتهمة بتشويه جسد ابنة زوجها أمام النيابة: غبية وكل شوية تهددني بأبوها

التعدي
التعدي

قالت المتهمة بتعذيب طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة في تحقيقات النيابة إنها لم تقصد إيذاء الطفلة، لكن والدها رافض إرسالها لوالدتها لتربيتها مع أشقائها بقصد العند، ويعمل في شركته ليلًا ونهارًا ويسافر ويترك لها الفتاة وهي لا تستجيب لها في أي أوامر أو تعليمات حتى الطعام لا تتناوله سوى بالضرب.


أضافت أن الطفلة غبية ولا تفهم كلامها بسرعة وبطيئة في الفهم، كما أنها دائما تصرخ وتبكي وتخبرها بأنها ستقول لوالدها، وأنها كانت تعتدي عليها بالضرب لحثها على الطعام والنظافة الشخصية، وأما أسنانها فكسرت خلال لهوها وسقوطها على جسم صلب فأدى لكسر سنة واحدة ولم ترتكب هي ذلك، أن زوجها يفضل ابنته عليها في كل شيء ويهتم بها، ودائما يعاتبها للاهتمام بها، وأنها تعرفت عليه بشكل أسري وحدث الارتباط بينهما والزواج حديثًا.


أكد الأب أمام النيابة أنه انفصل عن زوجته والدة الطفلة منذ حوالي 13 عامًا، ولكنه احتفظ بتربية الفتاة معه، وترك طفليهما الآخرين مع والدتهما لتربيتهما، ثم تزوج من إحدى السيدات، وأنه يمتلك شركة تعمل في مجال النقل، وكان قد كتب بعض الممتلكات باسم ابنته المعاقة كي تكون سندًا لها في الحياة، لأنها لا تستطيع العمل والإنفاق على نفسها، وكانت الحياة هادئة منذ الانفصال عن والدة الفتاة، والمتهمة كان بداخلها غل وحقد اتجاه ابنتي، وكانت تعتدي على الفتاة بالضرب، ولم يكن يعرف ذلك، حتى إنها في بعض المرات خلعت أسنانها، وعندما كنت أسألها كانت تقول إن الفتاة شقية، وأنها تضر نفسها كثيرًا بسبب تصرفاتها.


تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا من سيدة تتهم طليقها وزوجته بتعذيب ابنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة وعلى الفور انتقل رجال مباحث لمحل البلاغ ليتم ضبط الأب لسماع أقواله في بلاغ والدة الفتاة وتم ضبط زوجته الثانية لاتهامه لها بتعذيب ابنته.

ذوي الاحتياجات الخاصة النيابة المعاقة المقطم الطعام

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