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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصول باخرتين تركيتين تحملان فرق بحث وإنقاذ ومساعدات إنسانية إلى ليبيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وصلت باخرتان تابعتان للبحرية التركية إلى ليبيا وعلى متنهما فرق بحث وإنقاذ ومساعدات إنسانية؛ لإغاثة المتضررين جراء الفيضانات شرق البلاد، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الليبية.

وأكدت وزارة الدفاع التركية، أن السفينتين "سنجقدار" و"بيرقدار"، انطلقتا من مدينة إزمير، وتحملان على متنهما 360 فردا من كوادر إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)، وجمعية "أكوت" للبحث والإنقاذ، ووزارة الصحة، وخفر السواحل، وفرق الإطفاء.

وأشارت الوزارة، حسب منصة “حكومتنا”، إلى تسليم 122 مركبة، بما في ذلك سيارات الإسعاف ومركبات الإنقاذ والتدخل، فضلا عن 3 مستشفيات ميدانية، ومواد غذائية وصحية، ومستلزمات إيواء، وأوضحت الدفاع التركية أن هناك سفينة "عثمان غازي" ستغادر تركيا اليوم باتجاه مدينة طبرق لتوصيل مواد الإغاثة والمساعدات للمناطق المنكوبة.

وكانت أكثر من 38 طائرة إغاثة من 17 دولة، بالإضافة إلى 5 سفن، قد وصلت إلى ليبيا منذ بدء الأزمة الإنسانية شرق البلاد .

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