الفريق مهدد.. تعليق مثير من شادي عيسي بعد هزيمة الزمالك بالكونفيدرالية

علق الناقد الرياضي شادي عيسى، على هزيمة الزمالك اليوم أمام أرتا سولار، في بطولة كأس الكونفدرالية.

وكتب عيسى، من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "هزمة سببها أوسوريو.. الزمالك مهدد بالخروج من إفريقيا؛ بسبب اللاعبين، وقبلهم أفكار أوسوريو واختياراته الفنية".

وتعرض نادي الزمالك للهزيمة من أرتا سولار، بهدفين دون رد، على ستاد عزام، في دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية في مباراة الذهاب.

وسجل أرتا سولار هدف التقدم، في بداية الشوط الثاني، بأقدام جابريل دادزي.

وأحرز أرتا سولار الهدف الثاني، في الدقيقة 60، من تسديدة قوية بأقدام دواليه محمود البيه.