الزراعة: 80 ألف مزارع يستفيدون من قرارات الرئيس .. فيديو

علق الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على قرارات الرئيس السيسي اليوم.

وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "تن"،: "واضح جدا حجم الاهتمام الموجودة من القيادة السياسية بالفلاح المصري والمزارع المصري وكل المتعاملين بقطاع الزراعة".

وأضاف: "الاهتمام بالقطاع الزراعي أصبح أولوية للقيادة السياسية والدولة المصرية"، موضحا: "هناك نقلة نوعية في المشروعات الزراعية".

وأكد: "هناك أولوية للدولة المصرية في دعم الفلاح والمزارع المصري"، لافتا: "هناك أكثر من 80 ألف مستفيد من قرارات الرئيس السيسي، بإجمالي تكلفة تتجاوز 500 مليون جنيه".

