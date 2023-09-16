لليوم السادس| استمرار البحث عن مفقودين في درنة.. وانتشال المزيد من المتوفين

واصل سكان مدينة درنة بشرق ليبيا إحصاء خسائرهم جراء الفيضانات التي دمرت مساحات شاسعة من المدينة الساحلية، مع استمرار البحث عن المفقودين اليوم السبت، لليوم السادس، وانتشال المزيد من الجثث من البحر، وفقا لـ"رويترز".



وكان الشارع المركزي، الذي كان ذات يوم مركزاً للنشاط الاقتصادي في درنة تصطف على جانبيه المتاجر، مهجوراً إلى حد كبير، ولم يكسر صمته إلا صوت صفير الريح أمام المباني المشوهة، بينما كان عدد قليل من الناس يجلسون في حالة من الحزن على الطريق، يحتسون القهوة ويتفحصون الأضرار.

وقال المعلم طارق فهيم الحصادي (44 عاما) الذي قتلت زوجته وأحفاده الخمسة الصغار في الفيضان 'أول ما أخافه هو أن هذا سيستغرق وقتا طويلا'. مشيرا إلى أنه نجا هو وابنه بالتسلق إلى السطح.

وأضاف وهو يبكي وهو يقف حارسا أمام منزله المدمر: 'هذا يحتاج إلى مثابرة وأخشى أن يكون الدعم القادم مؤقتا'، لكنه أضاف أنه مصمم على عدم مغادرة المنطقة.

وأوضح الحصادي أن مبنى مكونا من ثلاثة طوابق يقع في الجهة المقابلة جرفته مياه الفيضانات لمسافة 60 مترا على الطريق.

وعلى الواجهة البحرية لدرنة، حيث يمكن رؤية سيارة مدمرة فوق حواجز خرسانية نتيجة للعواصف وتناثر الأخشاب الطافية عبر برك موحلة، عمل الحفارون على تمهيد الطريق لفرق الإنقاذ وقامت طائرة هليكوبتر بمسح البحر بحثاً عن الجثث.

وجرفت أحياء بأكملها في درنة، التي يقدر عدد سكانها بما لا يقل عن 120 ألف نسمة، أو دفنت في الطين البني بعد انهيار سدين جنوبي المدينة، مساء الأحد؛ مما أدى إلى انطلاق سيول من مياه الفيضانات في مجرى نهر جاف عادة.

وقالت بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا إن أكثر من 5000 شخص في عداد الموتى، مع تسجيل 3922 حالة وفاة في المستشفيات، ونزح حوالي 38640 شخصًا في المنطقة المنكوبة بالفيضانات.

ويقول المسؤولون إن العدد الحقيقي للقتلى قد يكون أعلى بكثير.

وقال قيس، وهو عامل إنقاذ من تونس على الواجهة البحرية، ذكر اسمه الأول فقط: 'الوضع مأساوي للغاية'. 'لم نشهد مثل هذا الضرر الناجم عن المياه من قبل.'

وقال كمال السيوي المسؤول عن المفقودين، إنه تم انتشال أكثر من 450 جثة خلال الأيام الثلاثة الماضية من شاطئ البحر، بينها 10 من تحت الأنقاض.

وأضاف لـ"رويترز": 'العمل مستمر ومعقد للغاية.' وأضاف 'هذه العملية في رأيي تحتاج لشهور وسنوات'.

مقابر جماعية

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، إنها أرسلت جوا ما يكفي من المساعدات الطارئة للوصول إلى ما يقرب من 250 ألف شخص تضرروا من العاصفة دانيال في شرق ليبيا، بما في ذلك الأدوية الأساسية، وإمدادات العمليات الجراحية، وأكياس الجثث للمتوفين.

وأعلنت السعودية مغادرة أولى رحلاتها الجوية للمساعدات إلى ليبيا، وقالت روسيا إن ثالث رحلاتها الجوية وصلت ليبيا محملة بمستشفى متنقل.

وقالت السفارة الإيطالية في ليبيا إن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية رست في درنة محملة بإمدادات تشمل خيام وبطانيات ومضخات مياه وجرارات، ونشرت صورا لسفن أصغر تنقل معدات إلى الشاطئ.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 1000 شخص دفنوا في مقابر جماعية، مما أثار تحذيرات من جماعات الإغاثة من خطر تلويث المياه أو التسبب في اضطرابات نفسية لعائلات المتوفين.

وقال حيدر السايح رئيس المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض إن خطر الجثث ضئيل إلا إذا كانت تحمل أمراضا لكن حالات الإسهال المسجلة ارتفعت إلى 150 من 55 يوم الجمعة بسبب شرب الناس للمياه الملوثة.

وتضررت درنة بشدة من الاضطرابات والصراع في ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي خلال انتفاضة شعبية في عام 2011.

وقد سيطر عليها المسلحون الجهاديون لعدة سنوات قبل أن تحاصرها القوات الموالية للقائد الشرقي للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر وتسيطر عليها في عام 2019.

وتدهورت البنية التحتية في جميع أنحاء ليبيا وسط الشلل السياسي الذي شهدته العقد الماضي، وحذر الخبراء من أن درنة تواجه كارثة محتملة إذا لم يتم تنفيذ أعمال الصيانة على السدود خارج المدينة.

ومن الممكن أن تؤدي الانقسامات السياسية المستمرة في ليبيا، مع وجود إدارات وبرلمانات متنافسة في الشرق والغرب، إلى عرقلة جهود الإغاثة.