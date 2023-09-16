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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بيع منزل الزعيم الروسي الراحل ستالين في مزاد يثير الجدل.. ما القصة؟

منزل ستالين
منزل ستالين

قرّر صندوق عقاري روسي طرح منزل الزعيم الراحل ستالين للبيع في مزاد حيث من المتوقع أن يجذب أنظار المستثمرين الروس والأجانب على حد سواء.

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وطرح عقار "ليبكي-أليكسيفسكي" منزل ستالين في منطقة ميتيتسا الحضرية للبيع في 3 نوفمبر المقبل.
وبحسب وكالة ريا نوفستي الروسية، يبدأ المزاد بسعر 403.49 مليون روبل (أي 4.18 مليون دولار أمريكي).

ويُلزم الفائز في المزاد بإجراء أعمال الحفاظ على العقار والامتثال لمتطلبات استخدامه وفقًا للقانون.

ويشمل العقار تأجير 38.4 هكتار من الأرض وبيع عقارات بمساحة إجمالية 3.8 ألف متر مربع.


تم بناء هذا الموقع التاريخي في القرن التاسع عشر وكان مملوكًا لرئيس موسكو ألكسندر أليكسييف.

وانتقل جوزيف ستالين إلى الإقامة بالمنزل في عام 1932 بعد وفاة زوجته. وعاش فيه لمدة عامين، ثم انتقل إلى ضيافة أخرى.

 

يقع المنزل في منطقة ميتيتسا الحضرية، على بعد حوالي 20 كيلومترًا من موسكو.


وتبلغ المساحة الإجمالية للمنزل الريفي 3.8 ألف متر مربع، بما في ذلك المنزل الرئيسي وبيت الضيافة وحمام السباحة وملعب التنس.


يحيط بالمنزل الريفي 38.4 هكتار من الأراضي، بما في ذلك الغابات والمروج وبحيرة. 

مزاد ستالين

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