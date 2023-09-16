وزير الشباب يشهد ندوة بناء الوعي والسلم المجتمعي ضمن مبادرة وطن واحد بالقليوبية

شهد مساء اليوم السبت الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ندوة بناء الوعي والسلم المجتمعي والتى تأتي ضمن مبادرة وطن واحد التي ينظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية والذي تم تنظيمه بنادى المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة وبالتعاون مع محافظة القليوبية بحضور الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية

وشهدت الندوة حضور ما يفوق العشر الاف مواطن وبحضور لفيف من اعضاء مجلس النواب والعديد من كبار الشخصيات العامة فى كافة المجالات.



تقدم وزير الشباب والرياضة بالشكر لمجلس القبائل والعائلات المصرية على جهوده خلال الفترة الماضية فى تنمية الوعي لدى المواطن المصري كما تقدم بالشكر الى نواب الشعب والشوري على جهودهم مع الحكومة والدولة المصرية.



وأضاف صبحي، أن الشباب المصري في الجمهورية الجديدة والتى تعطيهم الدولة بقيادة فخامة رئيس الجمهورية الأولوية والاهتمام التام فى شتى المجالات.



وأشار صبحي إلى التواجد الكبير من جميع أطياف المجتمع ممن حضروا اليوم أن دل فإنه يدل على الوعي الكبير للشعب المصري .

وأوضح وزير الشباب أن الدولة نجحت في اقامة وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية العملاقة والتى بالفعل انعكست فى تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري كما كانت لمبادرة سيادة الرئيس حياة كريمة نموذج رائع نحو وضع المواطن المصري وتحسين جوده حياته وبناء مجتمع مثالي ولما كان الوعي يشكل وجدان الاوطان لذا كانت اهمية عقد تلك الندوة للتعريف بأهمية الوعي المجتمعي .



وأشار إلى أن أولى اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت هي الاهتمام ببناء الإنسان المصري، وتأكيد أولوية خطوات التنمية نحو الارتقاء بحياة المواطن وتوفير الحياة الكريمة لتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي له، بالإضافة إلى أهمية غرس الوعي لمواجهة أي أفكار أو أفعال هدامة، تحقيقاً للسلم المجتمعي الحقيقي.