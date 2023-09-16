دانتيل محتشم.. شاهد فستان زوجة الفنان محمود حجازى

شارك الفنان محمود حجازي جمهوره صور جديدة مع زوجته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .





وظهرت زوجة محمود حجازى بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان باللون الأبيض اتسم بستايل بسيط غير منقوش و اتسم القماش الدانتيل المحتشم ذات الأكمام الطويلة.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت زوجة محمود حجازي على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.





وتزينت زوجة محمود حجازي بطرحة على الشعر الطويل بالدانتيل وهو ما زاد من اناقتها .





وقال محمود حجازي في تصريح خاص لـ صدى البلد: “حفل الزفاف سيكون غدا في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور المقربين لنا”.



وكان كشف الفنان محمود حجازي في تصريح خاص لصدي البلد ، تفاصيل خطوبته على فتاة تعيش في أمريكا .

وقال محمود حجازي :" ساحتفل بخطوبتي قريبا ،والاسبوع اللي جاي هيكون فيه اخبار احلي".

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