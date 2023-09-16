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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطات الاحتلال توافق على إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في النقب والجليل

أرشيفية
أرشيفية

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وافقت على برامج تشمل إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في المناطق الريفية في النقب والجليل.

وبحسب الصحيفة العبرية، فأن سلطات الاحتلال وضعت تسهيلات كبيرة جدا لجذب المستوطنين إلي هذه المناطق، حيث أعلنت عن خصم كبير لشراء الأراضي السكنية.

وأضافت الصحيفة إن جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي سيستفدون من زيادة قدرها 10% في معدل الخصم الذي يحق لهم الحصول عليه حاليا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي، إن القرار سيمكن من إقامة وبناء آلاف الوحدات السكنية في المنطقة الريفية من النقب والجليل، لافتا إلى أنه سيسمح للأزواج الشباب بالاندماج في المنطقة.

 وأضاف المسؤول: هذه فرصة لتحسين البنية التحتية في المستوطنات".

بدوره قال مكتب بنيامين نتنياهو : "تواصل الحكومة وضع الأطراف في المركز، والقرار الذي تم اتخاذه سيخفف تكاليف المعيشة، ويسمح لآلاف الشباب بأن يصبحوا صهاينة وينتقلوا إلى المدن والمستوطنات في شمال وجنوب البلاد".

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