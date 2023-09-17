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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| قرار عاجل بشأن أول يوم دراسة بأنحاء الجمهورية.. موعد تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

قرار عاجل بشأن أول يوم دراسة في جميع مدارس الجمهورية
أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا بشأن أول يوم دراسة في العام الدراسي الجديد .

وزير التعليم يقرر تدريس المشروعات القومية للطلاب في المدارس
وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بضرورة تركيز المعلمين على قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب في العام الدراسي الجديد.

منع استخدام المحمول في المدارس.. وزير التعليم يعلن القرارات النهائية للعام الدراسي الجديد
عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الاجراءات المتعلقة باستعدادات العام الدراسى الجديد.

جامعة جنوب الوادي تحدد شروط القبول بمدن الطلبة
اعتمد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، قواعد قبول الطلبة والطالبات للسكن بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2023 / 2024 ، والذي اشترط أن يقبل بالسكن كل من سجل على موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية وحقق الشروط المعلنة.

جامعة المنوفية تطلق قوافل طبية تنموية شاملة في 4 قرى
أطلقت جامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قوافل طبية وبيطرية وتنموية شاملة إلى قرى “الكوادي” بمركز أشمون، “جنزور والدبايبة” بمركز بركة السبع، “كاميشة” بمركز تلا بمحافظة المنوفية.

قنديل: عقدنا ورش عمل وندوات بحثية خلال أسبوع شباب الجامعات في حلوان
حقق أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر الذي نظمته جامعه حلوان في الفتره من 8 إلى 14 سبتمبر 2023 الجاري تحت شعار الجمهوريه الجديده حلم وطن، نجاح كبير رغم التحديات آلاف من الشباب شاركوا.

وزير التعليم يوجه بتوسيع مبادرة الزي المدرسي بالتعاون مع الغرفة التجارية
قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفنى، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بتفقد  مشروع الزى المدرسي بمدرسة رشدى الصناعية الفنية للبنات التابعة لإدارة شرق الإسكندرية، وذلك فى إطار متابعة استعدادات العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢.

موعد تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023
تقليل الاغتراب 2023 لطلاب المرحلة الثالثة هو أكثر الأشياء التي تتصدر محركات البحث الآن، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، لطلاب الثانوية العامة للدورين الأول والثاني.

جامعة حلوان تصدر تعليمات هامة للطلاب المتقدمين لدفع رسوم الكشف الطبي
تنوه جامعة حلوان على الطلاب المتقدمين  لحجز ميعاد الكشف الطبي دفع الرسوم من خلال بطاقات فيزا المصرفية (جميع البنوك) باستثناء فيزا ميزة.

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