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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إلغاء تعيين مفتشي الوكالة.. إيران ترد على اتهامات الطاقة الذرية

علم إيران
علم إيران

علقت وزارة الخارجية الإيرانية، على تصريح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، بشأن إلغاء تعيين عدد من مفتشي الوكالة من ذوي الخبرة، مؤكدة أن دولا أوروبية تحاول مع واشنطن استغلال الوكالة لأغراض سياسية.

وحسب “روسيا اليوم”، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: "للأسف، وعلى الرغم من التفاعل الإيجابي والبناء والمستمر لإيران مع الوكالة؛ فإن الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، استغلت أجواء مجلس المحافظين لأغراضها السياسية الخاصة؛ في محاولة لطرح مطالب إضافية، وبهدف تدمير أجواء التعاون بين إيران والوكالة".

وأضاف أن إيران سبق وحذرت من مغبة الأمر، مؤكدًا أنه “استغلال سياسي”، ولا سيما محاولات تسييس أجواء الوكالة.

ولفت إلى أن "الإجراء الأخير الذي اتخذته إيران، يستند إلى الحقوق السيادية المنصوص عليها في المادة 9 من اتفاقية الضمانات الشاملة، بين إيران والوكالة الدولية.

وأكد أن إيران تتوقع أن تمتنع الدول الغربية عن سياسة استغلال المنظمات الدولية، بما فيها وكالة الطاقة الذرية، وتسمح لهذه المنظمات بممارسة أنشطتها المهنية بحيادية وبعيدا عن الضغوط السياسية.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت اليوم السبت، أن إيران أبلغتها بقرارها إلغاء تعيين عدة مفتشين من الوكالة من أصحاب الخبرة.

وقالت الوكالة، في بيان صادر عنها، اليوم السبت، إن المفتشين الذين ألغت إيران تعيينهم، من بين الأكثر خبرة بالوكالة، ويتمتعون بمعرفة فريدة في مجال تكنولوجيا التخصيب.

وأضافت أن إيران استبعدت فعليًا حوالي ثلث المجموعة الأساسية من مفتشي الوكالة الأكثر خبرة لديها، مؤكدة أن هذا الإجراء نفذته طهران بطريقة تؤثر مباشرة وبشدة على قدرة الوكالة على إجراء عمليات التفتيش بفاعلية.

من جهته، أدان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، الإجراء الأحادي الذي اتخذته إيران بشأن المفتشين، واصفًا إياه بأنه “غير متناسب وغير مسبوق”.

ودعا طهران، إلى إعادة النظر في قرارها بشأن المفتشين، والعودة إلى مسار من التعاون مع الوكالة، مؤكدًا أنه يتعارض مع آلية التعاون المطلوبة.

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