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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل تهريبها.. ضبط 3 أطنان دقيق على طريق الدير الغربي بسوهاج

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج بمقر الضبط

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، اليوم السبت، أنه تم ضبط 3 طن دقيق مدعم، أثناء محاولة تهريب الكمية على طريق الدير الغربي.

الضبط تم قبل بيعها بالسوق السوداء بفروق سعرية تُحقق أرباح غير مشروعة، وذلك خلال حملات تموينية مكبرة شنتها المديرية خلال اليوم السبت 16 سبتمبر 2023م، جاء ذلك بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين قطاع الجنوب، وإدارة مباحث التموين بسوهاج، وإدارة تموين المراغة.

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تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج من ضبط 3 طن دقيق مدعم، أثناء محاولة تهريب الكمية على طريق الدير الغربي، قبل بيعهم بالسوق السوداء بفروق سعرية تُحقق أرباح غير مشروعة.

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وأشار "إبراهيم" إلى أنه قد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، لافتًا إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج تحرص كافة الحرص على الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم الصحية.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، حرصه التام على ضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين، مُشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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