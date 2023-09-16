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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

رغم الصعوبات

4 ذهبيات|رئيس اتحادي الغوص والإنقاذ: عزف النشيد الوطني أفضل مكافأة بدورة هيراكليون باليونان

صدى البلد

أعرب كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ عن سعادته بالنتيجة التي حققها المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف وتتويجه بـ 8 ميداليات منها 4 ذهبيات بدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية التي أقيمت خلال الفترة من 9 حتى 16 سبتمبر الجاري بمدينة هيراكليون اليونانية.

واحتل المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف المركز الثالث في جدول الترتيب العام للعبة بدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية برصيد 8 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، فيما احتلت اليونان المركز الأول وايطاليا المركز الثاني.
وبفضل السباحة بالزعانف بجانب الخماسي الحديث الذي توج ببرونزية احتلت مصر المركز الخامس برصيد 9 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وفضيتين وثلاث برونزيات ، فيما احتلت ايطاليا المركز الأول برصيد 42 ميدالية منها 13 ذهبية واليونان المركز الثاني برصيد 33 ميدالية منها 13 ذهبية.

وقال سامح الشاذلي: قبل انطلاق البطولة وعدت المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس البعثة في اليونان بالحصول على عدد ميداليات أكثر مما حققناه في النسخة الأولى من ألعاب البحر المتوسط بسكارا 2015 حين حققنا 7 ميداليات وبالفعل استطعنا في هيراكليون اليونانية التتويج ب 8 ميداليات منها 4 ذهبيات.


وأوضح الشاذلي أن البعثة واجهت صعوبة كبيرة في السفر إلى اليونان حيث تأخر اصدار التأشيرات من السفارة اليونانية بمصر مما تطلب تأجيل السفر وتغيير التذاكر بتكلفة مادية إضافية على الاتحاد ولكن الحمد لله استطعنا تحقيق ما وعدنا به رغم وصول بعض اللاعبين إلى اليونان قبل ساعات من سباقاتهم.

وعن اداء اللاعبين قال الشاذلي: ”هذه الميداليات لم تأتي بالصدفة بل نتاج مجهود كبير من جميع اللاعبين ، كما أن هناك 5 سباحين حققو المركز الرابع ، راضي تمامًا عن نتائج جميع اللاعبين وسعيد جدًا بالأربع ذهبيات وعزف النشيد الوطني ثلاث مرات في اليوم الختامي للدورة كما أن ذهبية أخر سبق في البطولة وهو التتابع المختلط مونو كانت قيمة للغاية حيث سمحت لأربعة لاعبين مختلفين التتويج بالذهب في اخر تكريم بالدورة.

ووجه سامح الشاذلي الشكر لكل اللاعبين ولكل مدربي الجهاز الفني للمنتخب بقيادة كابتن شريف حبيب المدير الفني، والمدربين الذين قادو معسكر الإعداد بالإسكندرية والذي كان له أثر ايجابي على مستوى الاعبين ونتائجهم بالبطولة.
وأكد الشاذلي أن هذه النتيجة تمثل دافعًا كبيرًا للمنتخب قبل انطلاق بطولة العالم للمسافات الطويلة بصربيا.

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