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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حريق هائل | إيرانيات محكوم عليهن بالإعدام يشعلن النار في السجن

صدى البلد

أخمد حراس السجن، اليوم السبت، حريقاً أشعلته سجينات في جناح سجن بالقرب من العاصمة طهران، حسبما ذكرت وكالة أنباء إيرنا الرسمية الإيرانية.

وأفادت “إيرنا” بإن السجينات المحكوم عليهن بالإعدام احتجاجًا على إدارة السجن أشعلن النار في جناح النساء بسجن قرجك عن طريق حرق ملابسهن.

ولم يكن من الواضح ما إذا كان الحادث مرتبطًا بالاحتجاجات العامة في الذكرى السنوية الأولى لوفاة مهسا أميني في حجز الشرطة.

وكانت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية قالت في وقت سابق إن السجينات نظمن السبت احتجاجات في سجن قرجك في ذكرى وفاة أميني. 

وقالت إن القوات الخاصة دخلت الجناح وضربت النساء وأطلقت الرصاص على بعض المتظاهرين.

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