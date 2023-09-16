حلقة خاصة قريبًا.. أحمد موسى: «صدى البلد» أول قناة تصوّر داخل مطار العريش الدولي|فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استلم البلد وبها إرهاب وخراب لكن بفضل مجهودات القوات المسلحة والشرطة تحقق الأمن والاستقرار، مضيفًا: "كنت في قرى سيناء الأسبوع الماضي".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أنا كنت داخل العريش وأنا سايق السيارة وقمت بزيارة مطار العريش الدولي وإحنا أول قناة تصوّر من داخل مطار العريش الدولي".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "العريش وشمال سيناء بها حالة من الأمن والاستقرار".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "تشرفت بلقاء محافظ شمال سيناء لاستعراض كافة المشروعات التي تم تنفيذها في سيناء بتوجيهات الرئيس السيسي".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" سيناء تشهد تحولاً كبيرًا في مسار تحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات"، مضيفًا: "سيتم عرض حلقة خاصة من شمال سيناء قريبًا".