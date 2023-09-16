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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حلقة خاصة قريبًا.. أحمد موسى: «صدى البلد» أول قناة تصوّر داخل مطار العريش الدولي|فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استلم البلد وبها إرهاب وخراب لكن بفضل مجهودات القوات المسلحة والشرطة تحقق الأمن والاستقرار، مضيفًا: "كنت في قرى سيناء الأسبوع الماضي".

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أنا كنت داخل العريش وأنا سايق السيارة وقمت بزيارة مطار العريش الدولي وإحنا أول قناة تصوّر من داخل مطار العريش الدولي".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "العريش وشمال سيناء بها حالة من الأمن والاستقرار".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "تشرفت بلقاء محافظ شمال سيناء لاستعراض كافة المشروعات التي تم تنفيذها في سيناء بتوجيهات الرئيس السيسي".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" سيناء تشهد تحولاً كبيرًا في مسار تحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات"، مضيفًا: "سيتم عرض حلقة خاصة من شمال سيناء قريبًا".

أحمد موسى العريش سيناء اخبار التوك شو مصر

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