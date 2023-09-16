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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سيد خليفة : قرارات الرئيس السيسي انتصار للفلاح الصغير .. فيديو

سيد خليفة
سيد خليفة

علق الدكتور سيد خليفة، نقيب المهن الزراعية، علي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة بني سويف، قائلاً "انا كان ليا الشرف اني حضرت وجود الرئيس في بني سويف وشوفت فرحة أهالينا بحضوره وافتتاح المشروعات التنموية التي أقيمت هناك".

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نقيب الزراعيين: "حياة كريمة" دعمت قطاع الزراعة بشكل كبير

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نقيب الفلاحين: عيد الفلاح تحول من مجرد تهاني وأقوال إلى واقع وأفعال

 

وأضاف "خليفة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن جميع القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بخصوص قطاع الزراعة تعتبر انتصارا للفلاح المصري، مشيراً إلى أن صغار المزارعين هم الذين يقومون بإنتاج الغذاء للجميع.

وتابع سيد خليفة، أن فلاحي مصر على مدار تاريخهم أوفياء لبلدهم ولوطنهم في اصعب الظروف يقومون بالزراعة والإنتاج في ظل التغيرات المناخية والتقلبات الجوية.

التغيرات المناخية الدكتور سيد خليفة نقيب المهن الزراعية الدكتور سيد خليفة الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات التنموية برنامج الحياة اليوم

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