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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس اتحاديّ الغوص والإنقاذ : السباحة بالزعانف أنجزت بألعاب البحر المتوسط الشاطئية

منتخب مصر
منتخب مصر

عبر كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ عن سعادته بالنتيجة التي حققها المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف وتتويجه بـ 8 ميداليات منها 4 ذهبيات بدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية التي أقيمت خلال الفترة من 9 حتى 16 سبتمبر الجاري بمدينة هيراكليون اليونانية.

واحتل المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف المركز الثالث في جدول الترتيب العام للعبة بدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية برصيد 8 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، فيما احتلت اليونان المركز الأول وايطاليا المركز الثاني.


وبفضل السباحة بالزعانف بجانب الخماسي الحديث الذي توج ببرونزية احتلت مصر المركز الخامس برصيد 9 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وفضيتين وثلاث برونزيات ، فيما احتلت ايطاليا المركز الأول برصيد 42 ميدالية منها 13 ذهبية واليونان المركز الثاني برصيد 33 ميدالية منها 13 ذهبية.

وصرح سامح الشاذلي قائلًا: قبل انطلاق البطولة وعدت المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس البعثة في اليونان بالحصول على عدد ميداليات أكثر مما حققناه في النسخة الأولى من ألعاب البحر المتوسط بسكارا 2015 حين حققنا 7 ميداليات وبالفعل استطعنا في هيراكليون اليونانية التتويج ب 8 ميداليات منها 4 ذهبيات.


وأكد الشاذلي أن البعثة واجهت صعوبة كبيرة في السفر إلى اليونان حيث تأخر اصدار التأشيرات من السفارة اليونانية بمصر مما تطلب تأجيل السفر وتغيير التذاكر بتكلفة مادية إضافية على الاتحاد ولكن الحمد لله استطعنا تحقيق ما وعدنا به رغم وصول بعض اللاعبين إلى اليونان قبل ساعات من سباقاتهم.

وعن اداء اللاعبين قال الشاذلي: ”هذه الميداليات لم تأتي بالصدفة بل نتاج مجهود كبير من جميع اللاعبين ، كما أن هناك 5 سباحين حققو المركز الرابع ، راضي تمامًا عن نتائج جميع اللاعبين وسعيد جدًا بالأربع ذهبيات وعزف النشيد الوطني ثلاث مرات في اليوم الختامي للدورة كما أن ذهبية أخر سبق في البطولة وهو التتابع المختلط مونو كانت قيمة للغاية حيث سمحت لأربعة لاعبين مختلفين التتويج بالذهب في اخر تكريم بالدورة.

ووجه سامح الشاذلي الشكر لكل اللاعبين ولكل مدربي الجهاز الفني للمنتخب بقيادة كابتن شريف حبيب المدير الفني، والمدربين الذين قادو معسكر الإعداد بالإسكندرية والذي كان له أثر ايجابي على مستوى الاعبين ونتائجهم بالبطولة.


وأكد الشاذلي أن هذه النتيجة تمثل دافعًا كبيرًا للمنتخب قبل انطلاق بطولة العالم للمسافات الطويلة بصربيا.


وجاءت تفاصيل  الميداليات كالتالي: 
الميداليات الذهبية:
احرز منتخب مصر الميدالية الذهبية لمنافسات 2 كم 4x تتابع مختلط سباحة مونو بزمن قدره 1:19:06.7 ، ويتكون الفريق من محمود وليد وإبراهيم أحمد فتحي وجميلة علي وندى مجدي.
وتوجت جميلة علي بالميدالية الذهبية لمنافسات 4 كم مونو سيدات محققة زمن 42:48.2 متفوقة على سباحة ايطاليا زاغيت التي احرزت الفضية ولاعبة اليونان تسيانو التي حققت البرونزية
وفاز مروان العمراوي بالميدالية الذهبية في سباق 2 كم زعانف مزدوجة رجال محققًا 20:50.8 ، 
وتوجت لوجين شوقي أبو الروس ، بذهبية سباق 200 م زعانف مزدوجة بزمن 1.49.67 محققة رقم جديد للدورة المتوسطية الشاطئية.

الميداليتين الفضيتين:
فازت لوجين شوقي أبو الروس بفضية 200 زعانف مزدوجة محققة زمن 49.07 خلف لاعبة اليونان بيراكي، فيما حققت لاعبة ايطاليا ماجوجا الميدالية البرونزية.
واحرز أحمد هشام رضوان الميدالية الفضية في سباق 2 كم زعانف مزدوجة رجال بزمن 22:19.4.

الميداليتين البرونزيتين: 
أحرز أحمد هشام البرونزية في منافسات 200 زعانف مزدوجة بزمن 1:38.06 خلف لاعب كرواتيا ماريك الذي فاز بالذهبية ولاعب فرنسا شيدرو الذي حقق الفضية.

وحقق سيف الدين أيمن الميدالية البرونزية في منافسات 100 متر مونو برقم 35.58 ، خلف سباحي اليونان.

وافتتح الخماسي الحديث التتويج لبعثة مصر في هيراكليون باليونان بالحصول على برونزية الزوجي المختلط من خلال الثنائي يوسف بيومي وحبيبة هيثم.
ويرأس بعثة السباحة بالزعانف كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ فيما يرأس بعثة مصر في الدورة المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي.

ألعاب البحر المتوسط الشاطئية

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