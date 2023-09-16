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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إصرار على المجاملة| ناقد رياضي يوجّه نقدا لاذعا لـ الزمالك بسبب محمد صبحي

صدى البلد

علق الناقد الرياضي إسلام صادق ، على استمرار مشاركة محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك رغم تراجع أدائه.

وكتب صادق من خلال حسابه على فيس بوك:" الاصرار على مجاملة محمد صبحي في حراسة الزمالك وتحكم مسؤول سابق في التشكيل سيكون له اثر سلبي على الابيض".


تعرض نادي الزمالك للهزيمة من أرتا سولار بهدفين دون رد على ستاد عزام في دور الـ32 من كأس الكونفدرالية في مباراة الذهاب.

وسجل أرتا سولار هدف التقدم  في بداية الشوط الثاني بأقدام جابريل دادزي.

وأحرز أرتا سولار الثاني في الدقيقة 60 من تسديدة قوية بأقدام دواليه محمود البيه

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