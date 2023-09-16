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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بعد افتتاح الرئيس لها.. تعرف على تجهيزات مستشفى إهناسيا التخصصي ببني سويف

صدى البلد

كشف الدكتور حسام عبدالغفار،  مجموعة من المعلومات الهامة عن مستشفي اهناسيا التي افتتحها الرئيس 

 

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مستشفى أهناسيا التخصصي  بمحافظة بني سويف
 مقامة على مساحة إجمالية قدرها (16760م2)، والمبنى الرئيسي على مساحة 4398م2 ، مقسمة دور أرضي وأول وثاني علوي بلغت التكلفة النهائية لتجديد المستشفى 283 مليون جنيه.


وأوضح أن المستشفي تضم  أقسام متعددة هي :- 

استقبال وطوارىء
أشعة
غسيل كلوي
عناية مركزة
عمليـات
نسا وتوليد
رعاية مركزة للأطفال | حضانات للأطفال المبتسرين عيادات خارجية
غرف إقامة مرضى
علاج طبيعي
معامل
مباني الخدمات بالمستشفى
مبنى المسجد غرفـة نفايـات مبنى غرفة الكهرباء
مبنى سكن الأطبـاء ومدرسـة تمريـض
 

وأوضح عبدالغفار أن إجمالي عدد الأسرة بالمستشفى 174 مقسمة ما بين رعاية مركزة ورعـايـة أطـفال، وحضـانـات، ورعـايـة قلب، والاستقبـال وغيرها من باقـي الأقـسـام.
 

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