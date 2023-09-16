انقطاع الكهرباء عن 100 ألف أمريكي بولاية ماين قبل قدوم الإعصار لي

ذكرت صحيفة بولييتيكو الأمريكية، أنه اعتبارًا من الساعة 11 صباحًا يوم السبت، انقطعت الكهرباء عن أكثر من 92000 عميل على مستوى ولاية ماين الأمريكية، وذلك عندما أعاد المركز الوطني للأعاصير تصنيف لي من إعصار إلى إعصار ما بعد استوائي، ويحذر المسؤولون من أن التغيير في تسمية العاصفة لا يعني أن آثارها المتوقعة قد تضاءلت، وعلى طول الساحل، تجري الاستعدادات لمواجهة العاصفة.

يقول كريس جاردنر، المدير التنفيذي لهيئة ميناء إيستبورت، إن جميع قوارب النزهة وسفن الصيد تم تجميعها بإحكام في حاجز الأمواج إيستبورت، وهو رصيف خرساني يوفر ملاذًا آمنًا، وأضاف أن البحارة في إيستبورت معتادون على العواصف الشمالية وليس العواصف الاستوائية.

تابع: "لدينا رصيفان كبيران على الجانبين المتقابلين من جزيرتنا، لذلك نراقب الطقس ونرى أين ستكون الرياح السائدة، ونحرك الأصول حسب الحاجة للبقاء بعيدًا عن الرياح السائدة، والشيء المثير للاهتمام في هذه العاصفة هو أنه إذا مر فوقنا فإن اتجاهات الرياح يمكن أن تتغير، إذا كان هناك شيء فريد في هذا فهو ذلك".

في ماكياس، يقول مدير المدينة ومدير المرفأ بيل كيتشن إن المخاوف تغمر وسط المدينة وعلى الجسر الذي يبلغ طوله 300 قدم والذي يحمل الطريق 1 فوق النهر الأوسط، وذكر كيتشن: "سنراقب عن كثب السد والجسر حيث نتوقع حدوث فيضانات محتملة، اعتمادًا على مدى انحراف هذا الشيء شرقًا".

ووفقا لشهود عيان في الساحل الأوسط من ولاية ماين، فقد كان الناس يسحبون قوارب جراد البحر، ويضربون المعدات الفضفاضة ويغلقون البوابات بشكل عام، ويقول كاليب جونز، مدير مطعم Schooner Landing في داماريسكوتا، إنه اتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية منطقة تناول الطعام الخارجية بالمطعم على رصيف نهر داماريسكوتا.