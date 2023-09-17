عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدق.. نوع من المشروبات الساخنة ملين طبيعي

القهوة
القهوة

يفضل العديد من الأشخاص تناول القهوة في الصباح، كما تحتوي القهوة على كمية كبيرة من الكافيين الذي يساعد على التركيز والنشاط.

txt

لن تصدق.. كم عدد الكالوري التي يجب أن يتناولها مرضى السكري؟

txt

في موسمها.. 3 فوائد مذهلة لـ البطاطا

ويمكن تناول القهوة بالعديد من الطرق المختلفة، ووجد الباحثون أن 29% من شاربي القهوة في الصباح لديهم رغبة في التبرز بعد شرب القهوة.

ففي الصباح يكون جهازك المعوي أكثر حساسية ،و شرب فنجان من القهوة الدافئ صباحا يساهم في نشاط حركة الأمعاء و بالتالي الرغبة في دخول الحمام.

تساعدك القهوة في الصباح على إخراج النفايات من القولون 
فبقاء هذه النفايات في القولون لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى انتفاخ البطن والغازات والتشنج والانزعاج العام في أمعائك.

تحتوي القهوة على أحماض تعزز مستويات هرمون الغاسترين ، الذي يحفز تقلصات العضلات اللاإرادية في معدتك لتحريك الأمعاء

كما أن القهوة تزيد من إفراز هرمون الكوليسيستوكينين ، وهو هرمون آخر يلعب دورًا رئيسيًا في عملية الهضم

 

القهوة هرمون الغاسترين الكوليسيستوكينين الهضم انتفاخ البطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

12 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بالتزامن مع أنباء عاصفة التنين

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

قائد ليفربول: ما يحدث مع محمد صلاح أمر غير عادل

الدولار رسميا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر بعد ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

الجرام بـ 1,860| هزة قوية تضرب أسعار الذهب

400 جنيه|الذهب في انتظار قرار الحكومة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

راجعة لأيام زمان| أسعار اللحوم مفاجأة في الأسواق والهبوط يتخطى 100 جنيه

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الخل مع الماء؟.. كنز فيتامينات.. دراسة تكشف فوائد ابتلاع بذر البطيخ

ليس منتشرا .. نوع من المكسرات يخفض الكوليسترول في الدم

لن تصدق.. كم عدد الكالوري التي يجب أن يتناولها مرضى السكري؟

فستان لامع.. آيتن عامر تثير الجدل بظهورها | شاهد

لو بتعاني منه .. عادة صحية واحدة تحميك من ارتفاع الكوليسترول

تصميم مختلف.. درة تثير ضجة من أحدث جلسة تصوير

ملامح طبيعية.. هند صبري تستعرض جمالها بصورة جديدة

تايجر لافت.. مي حلمي تستعرض رشاقتها بصورة جديدة| شاهد

ترشيحاتنا

سر رفض تكريم عبلة كامل بالمهرجانات.. محمد رياض وأمير رمسيس يجيبان

فلوسي فين؟.. مش هلعب معاكم| هل تخلى زيزو عن الزمالك؟.. مصدر يكشف التفاصيل

في اليوم العالمي لسلامة المرضى.. 3 طرق طبيعية وفعالة لتقوية المناعة

أسرع 20 لاعبًا بالعالم| نجم المنتخب ينافس مبابي في قائمة أبطال العالم.. وصدمة لـ محمد صلاح

تسونامي الأزمات يضرب الأهلي.. مشكلة دوري السوبر ومشاركات الدوليين والشحات يغيب مباراتين

زعيم كوريا الشمالية يغادر روسيا بعد زيارة استمرت 6 أيام.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبّب أمراضًا.. جمعية أمريكية تحذر من أحد أنواع حلاوة المولد

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

محمد فراج وبسنت شوقي «كابل جديد».. بدأت شرارة الحب في تحت السيطرة

ماجي بو غصن بنفس فستان سلمي أبو ضيف تثير الجدل بالسوشيال ميديا|شاهد

فيديو

والداى انفصلا وعمرى يومين وتأخرت فى الكلام 8 سنوات.. مأساة حورية فرغلى

متتكلمش عشان متتهزأش.. كواليس خناقة مصطفى قمر بسبب فيلم أولاد حريم كريم

لحظة عقد قران محمود حجازى على فتاة أمريكية.. فيديو

زيادة المرتبات والمعاشات.. 8 قرارات من الرئيس السيسي لتحسين معيشة المواطنين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ