لن تصدق.. نوع من المشروبات الساخنة ملين طبيعي

يفضل العديد من الأشخاص تناول القهوة في الصباح، كما تحتوي القهوة على كمية كبيرة من الكافيين الذي يساعد على التركيز والنشاط.

ويمكن تناول القهوة بالعديد من الطرق المختلفة، ووجد الباحثون أن 29% من شاربي القهوة في الصباح لديهم رغبة في التبرز بعد شرب القهوة.

ففي الصباح يكون جهازك المعوي أكثر حساسية ،و شرب فنجان من القهوة الدافئ صباحا يساهم في نشاط حركة الأمعاء و بالتالي الرغبة في دخول الحمام.

تساعدك القهوة في الصباح على إخراج النفايات من القولون

فبقاء هذه النفايات في القولون لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى انتفاخ البطن والغازات والتشنج والانزعاج العام في أمعائك.

تحتوي القهوة على أحماض تعزز مستويات هرمون الغاسترين ، الذي يحفز تقلصات العضلات اللاإرادية في معدتك لتحريك الأمعاء

كما أن القهوة تزيد من إفراز هرمون الكوليسيستوكينين ، وهو هرمون آخر يلعب دورًا رئيسيًا في عملية الهضم