عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تهاجم البشر .. خبراء يطالبون بسن قوانين لحماية البريطانيين من «الأبقار القاتلة»

الأبقار القاتلة
الأبقار القاتلة تهدّد حياة الآلاف ببريطانيا

حذّر أحد الخبراء من أن الأبقار هي أخطر الحيوانات في المملكة المتحدة، وتهاجم البشر "من ثلاثة إلى أربعة آلاف مرة في السنة". 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، يتوقع ان  يكون الرقم المذكور في المستقبل أعلى بعد عدة حالات حديثة لهجوم الأبقار، بما في ذلك امرأة بريطانية ماتت بعد أن دهسها قطيع حتى الموت في ويلز في الأول من سبتمبر.

 الأبقار القاتلة تهدّد حياة الآلاف ببريطانيا

وأوضحت الصحيفة أن من  بين عامي 2018 و2022، قُتل أكثر من 30 شخصًا بسبب الأبقار، وفقًا لما ذكره المدير التنفيذي للصحة والسلامة التابع لحكومة المملكة المتحدة (HSE).

وفي وقت سابق، دعا الخبراء إلى سن قوانين جديدة لحماية الجمهور من "الأبقار القاتلة"، زاعمين زيادة في السلوك العدواني من قبل الماشية.

 وفي حديثه لصحيفة ديلي ستار، قال ديفيد كلارك من شركة Cattle on Walkers Safety (COWS): "تختلف أرقام الوفيات من عام إلى آخر، وغالبًا ما تكون هناك ارتفاعات كبيرة، فقبل بضع سنوات كانت هناك ثلاث وفيات في فترة قصيرة من الأشهر.

لأبقار المملكة المتحدة هجوم الأبقار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد توجه نداء عاجلا لسكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

منح وعلاوات وإعفاء ضريبي| 8 هدايا من الرئيس السيسي للشعب المصري.. وبشرى للمعاشات ومحدودي الدخل

زيادة جديدة لأصحاب المعاشات| التأمينات تعلن قيمة الزيادات خلال ساعات

قرار عاجل بشأن أول يوم دراسة في جميع مدارس الجمهورية

لو موظف حكومي أو خاص|اعرف مرتبك هيزيد كام ومفاجأة من القومي للأجور

600 جنيه علاوة غلاء المعيشة.. شروط وموعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة

عقب خسارة السوبر الإفريقي| شوبير يعلن رحيل ثلاثي الأهلي قبل إغلاق سوق الانتقالات.. تفاصيل

ليس إعصار دانيال.. مفاجأة صادمة في سبب كارثة مدينة درنة

موضوعات متعلقة

أضخم من تايتانيك.. إطلاق أكبر سفينة بالعالم تسع لـ5000 آلاف سائح| صور

صدمته سيارة.. وفاة أول هجين للكلاب والثعالب في العالم| صور

القبض على شاب أجبر كلبه على تدخين الحشيش .. ما القصة؟

المكسيك تتحول إلى أرض من الجماجم والسبب الكارتلات

قرش مفترس ينهش وجه سائح ويحاول التهام آخر بولاية فلوريدا الأمريكية

الإعلامية بثينة توكل تعود لتقديم برنامجها "أهلا بالستات" على شاشة MBC مصر

وفاة حارسة حديقة حيوان في النمسا هاجمها وحيد القرن

بلطجية يعتدون على عمال نظافة بأحد شوارع بريطانيا

ترشيحاتنا

ليبيا .. إعادة فتح الطريق بين شرق وغرب درنة

وداعا آيفون X.. ميعاد نزول تحديث IOS 17 الرسمي

سرقة سيارات كيا وهيونداي في 17 مدينة أمريكية بسبب ثغرة

رضا عبد العال: الأهلي استحق الخسارة أمام اتحاد العاصمة

وفاة 14 شخصا بينهم أمريكيين في تحطم طائرة بالبرازيل

متى يبدأ الثلث الأخير من الليل في مصر 2023؟.. كيفية حساب وقته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 مشروبات لعلاج الأرق

طريقة عمل كبسة اللحم بالزبيب والخضار

بملابس ملفتة.. نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة جديدة| صور

مصرية أمريكية.. معلومات لا يعرفها أحد عن زوجة محمود حجازي | خاص

فيديو

زيادة المرتبات والمعاشات.. 8 قرارات من الرئيس السيسي لتحسين معيشة المواطنين «فيديوجراف»

بدون زي عسكري.. ظهور غامض للجنرال سيرجي سوروفيكين بمسجد بالجزائر

تقلبات عنيفة.. موقف مصر من اقتراب عاصفة التنين المدمرة

فوق سطوح بيتها.. فنانة مصرية تحتفل بزفافها على الطريقة القديمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

اﻟﻤﺰﻳﺪ