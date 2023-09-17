تهاجم البشر .. خبراء يطالبون بسن قوانين لحماية البريطانيين من «الأبقار القاتلة»

حذّر أحد الخبراء من أن الأبقار هي أخطر الحيوانات في المملكة المتحدة، وتهاجم البشر "من ثلاثة إلى أربعة آلاف مرة في السنة".

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، يتوقع ان يكون الرقم المذكور في المستقبل أعلى بعد عدة حالات حديثة لهجوم الأبقار، بما في ذلك امرأة بريطانية ماتت بعد أن دهسها قطيع حتى الموت في ويلز في الأول من سبتمبر.

الأبقار القاتلة تهدّد حياة الآلاف ببريطانيا

وأوضحت الصحيفة أن من بين عامي 2018 و2022، قُتل أكثر من 30 شخصًا بسبب الأبقار، وفقًا لما ذكره المدير التنفيذي للصحة والسلامة التابع لحكومة المملكة المتحدة (HSE).

وفي وقت سابق، دعا الخبراء إلى سن قوانين جديدة لحماية الجمهور من "الأبقار القاتلة"، زاعمين زيادة في السلوك العدواني من قبل الماشية.

وفي حديثه لصحيفة ديلي ستار، قال ديفيد كلارك من شركة Cattle on Walkers Safety (COWS): "تختلف أرقام الوفيات من عام إلى آخر، وغالبًا ما تكون هناك ارتفاعات كبيرة، فقبل بضع سنوات كانت هناك ثلاث وفيات في فترة قصيرة من الأشهر.