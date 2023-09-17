أخبار الفن| محمود حجازي يعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد، العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن محمود حجازي وياسمين رئيس، نوضح أبرزها فيما يلي:
محمود حجازي يحتفل بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور
احتفل الفنان محمود حجازي بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني وتعيش في أمريكا.
الفرح في أمريكا.. محمود حجازي يكشف موعد ومكان حفل زفافه| خاص
كشف الفنان محمود حجازي عن موعد حفل زفافه بعد عقد قرانه مساء اليوم.
وقال محمود حجازي في تصريح خاص لـ صدى البلد: “حفل الزفاف سيكون غدا في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور المقربين لنا”
مصرية أمريكية.. معلومات لا يعرفها أحد عن زوجة محمود حجازي | خاص
ونرصد في السطور التالية أبرز معلومات عنها .
اسمها رنا زروق ولدت في نيويورك عام ١٩٩٢ وعاشت بأمريكا وحصلت علي البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم
فى أجواء كواليس فيلم .. ياسمين رئيس تحتفل بعيد ميلادها
نشرت الصفحة الرسمية ل "عرب وود" ، فيديو للفنانة ياسمين رئيس ، وهى تحتفل بعيد ميلادها من داخل كواليس تصوير فيلمها الجديد
بجوار الأهرامات .. نيكول سعفان بإطلالة جريئة بفستان أحمر
نشرت عارضة الأزياء نيكول سعفان ، مجموعة من الصور بإطلالة مختلفة بإحدى فنادق القاهرة
نشرت الصفحة الرسمية ل "عرب وود" ، فيديو للفنانة ياسمين رئيس ، وهى تحتفل بعيد ميلادها من داخل كواليس تصوير فيلمها الجديد