أخبار الفن| محمود حجازي يعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد، العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن محمود حجازي وياسمين رئيس، نوضح أبرزها فيما يلي:



احتفل الفنان محمود حجازي بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني وتعيش في أمريكا.



كشف الفنان محمود حجازي عن موعد حفل زفافه بعد عقد قرانه مساء اليوم.

وقال محمود حجازي في تصريح خاص لـ صدى البلد: “حفل الزفاف سيكون غدا في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور المقربين لنا”



ونرصد في السطور التالية أبرز معلومات عنها .

اسمها رنا زروق ولدت في نيويورك عام ١٩٩٢ وعاشت بأمريكا وحصلت علي البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم

نشرت الصفحة الرسمية ل "عرب وود" ، فيديو للفنانة ياسمين رئيس ، وهى تحتفل بعيد ميلادها من داخل كواليس تصوير فيلمها الجديد



نشرت عارضة الأزياء نيكول سعفان ، مجموعة من الصور بإطلالة مختلفة بإحدى فنادق القاهرة

نشرت الصفحة الرسمية ل "عرب وود" ، فيديو للفنانة ياسمين رئيس ، وهى تحتفل بعيد ميلادها من داخل كواليس تصوير فيلمها الجديد