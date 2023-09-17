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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب وفاة مغني شهير.. قصة القبض على ابن أكبر متهم بغسل الأموال بالمكسيك

ابن اخطر تاجر مخدرات
ابن اخطر تاجر مخدرات بالمكيسك

كشفت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، تفاصيل القبض على ابن اخطر تاجر مخدرات بالعالم ورئيس عصابة إل تشابو بالمكسيك.

وأوضحت الصحيفة، أنه تم تسليم نجل تاجر المخدرات المكسيكي الشهير "إل تشابو"، المتهم بالأمر بالتخلص من مغني مشهور بعد رفضه أداء حفل زفافه، إلى الولايات المتحدة بتهم تتعلق بالمخدرات. 

وقال المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند، إن أوفيديو جوزمان لوبيز، نجل زعيم عصابة سينالوا السابق والموجود هو نفسه في سجن أمريكي، سيتم نقله إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهريب المخدرات وغسل الأموال وتهم أخرى.

وكانت قوات الأمن المكسيكية قد ألقت القبض على جوزمان لوبيز، الملقب بـ "الفأر"، في يناير الماضي في كولياكان، عاصمة ولاية سينالوا، التي تحمل الاسم نفسه للعصابة.

ابن اخطر تاجر مخدرات بالمكيسك

يأتي ذلك بعد أن أمر بقتل مغني مكسيكي شهير، لم يتم الكشف عن اسمه بعد، لرفضه فرصة الأداء في يومه الخاص في عام 2021.

لم يتم الكشف عما إذا كانت عملية القتل قد تم تنفيذها بالفعل أم لا، ولكن الأمر المؤكد هو أن Ovidio سيمثل أمام المحكمة لدوره المزعوم في إغراق الولايات المتحدة بالمخدرات.

وأدى الاعتقال في يناير إلى أعمال عنف مماثلة أسفرت عن وفاة 30 شخصا في كولياكان، من بينهم 10 عسكريين.

 استخدم الجيش طائرات هليكوبتر من طراز بلاك هوك ضد مدافع رشاشة من عيار 50 مثبتة على شاحنات.

 وقام مسلحو الكارتل بضرب طائرتين عسكريتين مما أجبرهما على الهبوط وأرسلوا مسلحين إلى مطار المدينة، حيث تعرضت طائرات عسكرية ومدنية لإطلاق النار.

إل تشابو عصابة إل تشابو تاجر مخدرات أخطر تاجر مخدرات رئيس عصابة إل تشابو

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