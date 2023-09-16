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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اصطدام طائرة بسيارة داخل قاعدة عسكرية خلال عرض جوي في إيطاليا| فيديو

صدى البلد

تحطمت طائرة تابعة لفريق الاستعراضات البهلوانية Frecce Tricolori في أثناء رحلة تدريبية، وجاء تحطمها داخل قاعدة عسكرية بالقرب من مدينة تورينو الإيطالية؛ مما أسفر عن مقتل طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات كانت في سيارة صدمتها الطائرة، حسبما ذكرت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، اليوم السبت.

وذكرت الصحيفة أن الطائرة اصطدمت بسيارة كانت بداخلها أسرة مكونة من أربعة أفراد؛ نتيجة هبوطها خارج المدرج، مضيفة أن الطفلة البالغة من العمر 5 سنوات توفيت، متأثرة بحروق، وأصيب شقيقها البالغ من العمر 9 سنوات بجروح.

وذكرت صحيفة 'لا ريبوبليكا' أن الصبي نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة مع والديه، مضيفة أن الطيار نُقل إلى المستشفى أيضًا.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته وسائل إعلام إيطالية، لحظة إنقاذ الطيار على ارتفاع منخفض.

وقرر منظمو العرض الجوي المخصص للذكرى المئوية لـFrecce Tricolori، المقرر عقده يوم الأحد، إلغاء الحدث بعد الحادث.

فريق الاستعراضات الجوية Frecce Tricolori هو فريق العرض التوضيحي التابع للقوات الجوية الإيطالية، وهو يشبه فريق الملائكة الزرقاء التابع للبحرية الأمريكية، أو السهام الحمراء التابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية، أو الفرسان الروس. 

العرض الجوي الملكية البريطانية تحطمت طائرة تورينو لا ريبوبليكا للقوات الجوية الملكية وسائل إعلام إيطالية

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