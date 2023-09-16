نقيب الزراعيين: قرارات الرئيس تعزز منظومة الحماية الاجتماعية للشعب وعلى رأسه الفلاح

علق سيد خليفة نقيب الزراعيين، على قرار الرئيس السيسي بإطلاق البنك الزراعي المصري، مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022.

وقال سيد خليفة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حياة كريمة تنفذ مشروعات ضخمة في مختلف قرى الجمهورية ويتم توفير خدمات كثيرة للفلاحين والمزارعين في هذه القرى".

وأضاف سيد خليفة:" الرئيس السيسي أكد أن الدولة لم تدخر جهدا لاحتواء آثار الأزمة الاقتصادية ".

وتابع سيد خليفة :" قرارات الرئيس السيسي تعزز من منظومة الحماية الاجتماعية لفئات الشعب وعلى رأسها الفلاح المصري ".

وأكمل سيد خليفة :" قرارات الرئيس السيسي اليوم انتصرت للفلاح المصري كي تمكنه من مواصلة دوره في الإنتاج الغذائي"، مضيفا:" الرئيس السيسي صريح ويعطي وعودا حقيقية للمواطن ".

ولفت سيد خليفة، إلى أنه:" يتم العمل على تطوير المجمعات الزراعية وتبطين الترع وهذا الأمر يصب في مصلحة الفلاح المصري ".